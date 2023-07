El mal momento de Jorge Lanata en El Trece por el rating: "Puteo"

El periodista vive un complicado momento laboral por su audiencia. Las mediciones de rating no acompañaron a Jorge Lanata en la última emisión de su programa.

Jorge Lanata enfrenta una difícil batalla respecto al rating de su programa desde hace meses y la última emisión no fue la excepción. El conductor de Periodismo para Todos en El Trece volvió a perder contra Masterchef y el número que promedió le habría ocasionado un momento de bronca, según lo que señaló recientemente en una entrevista sobre sus reacciones cuando el rating baja de los dos dígitos.

La llegada de los reality shows a Telefe posicionó al canal de las pelotas muy por encima de El Trece, su histórico rival; MasterChef, Bake Off Argentina, La Voz Argentina y Gran Hermano se convirtieron en los ciclos más vistos de a televisión con mucha diferencia respecto del resto de los canales. Esa realidad afectó a Jorge Lanata y su programa ya que las galas de eliminación de esas competencias se emiten los domingos en el mismo horario que Periodismo Para Todos, de esa manera, el conductor de radio y TV atraviesa un complicado momento laboral.

La última emisión de PPT marcó 9.2 de promedio, ante 12.4 de Masterchef. A pesar de que la nueva temporada del reality show que tiene como jueves a Damián Betular, Donato Di Santis y Germán Martitegui no atraviesa su mejor momento a nivel rating, Lanata no logra igualar ni pasar a su rival.

Qué dijo Jorge Lanata sobre el mal rating de PPT

"Nosotros en algún momento llegamos a hacer 32 puntos con un programa político, un delirio total. Ahora estamos haciendo entre 8 y 10 puntos de promedio. Vos me decís: ‘¿A mi me gusta?’. No, yo prefiero no bajar de dos dígitos. Cuando bajamos de los dos dígitos, puteo. Pero para ser un programa político, somos lejos el más visto del país", pronunció Lanata en diálogo con LAM respecto a sus mediciones de rating. Y agregó: "Es una lástima que a veces la pantalla del canal no acompañe. Te ponen una película que de golpe te deja cuatro puntos y tenés que levantarlos. Es complicado, pero ahí estamos, dando la pelea. A mí nunca me molestó dar la pelea, yo pierdo en buena ley. Si gana Masterchef, que gane Masterchef".