El llanto desconsolado de Nancy Pazos por Gran Hermano: "La pobreza me puede"

Nancy Pazos no pudo contener la emoción y quebró en llanto en el programa de Georgina Barbarrosa por Telefe.

Nancy Pazos se quebró completamente en vivo tras conocer la historia de un participante de Gran Hermano. La panelista de A La Barbarrosa tomó la palabra para brindar su opinión sobre Thiago, el joven de 19 años que se gana la vida como cartonero, pero, apenas comenzó a hablar, se largó a llorar de la emoción.

Luego de ver el tape de Thiago, Nancy Pazos no pudo contener las lágrimas. "No es lo mismo verlo por segunda vez que por primera, pero la pobreza me puede. Porque hay muchísimos Thiagos, chicos, mostramos solo uno pero hay muchísimos y duele", expresó conmovida.

Mientras relataba en llanto, una de sus compañeras le colocó su mano en el hombro y pidió perdón por la situación en vivo. "Entendamos que hay muchos, es un momento muy trágico del país hace mucho tiempo. Me parece que estas cosas tienen que servir para saber que más allá de los dirigentes de turno, siempre hay algo que uno puede hacer", sostuvo.

Thiago fue uno de los participantes más queridos por los televidentes, quienes se manifestaron en las redes sociales dándolo como uno de los finalistas del reality show. "Cuando te encuentres con un Thiago, no te quedes solamente con esto que nos pasa a todos. Tratá de hacer algo. Todos podemos hacer, y hay mucha gente que la está pasando muy mal", consideró Pazos.

Luego, Analía Franchín tomó la palabra y también opinó con respecto a la historia del joven. "Lo que impacta de él es que acá hablamos justamente de temas muy trágicos, es la resiliencia y cómo se puede salir adelante, el empuje que ponen", resaltó.

La confesión de Santiago del Moro a horas del debut de Gran Hermano

Santiago del Moro rompió el silencio y habló sobre sus miedos a horas del estreno de Gran Hermano 2022. Este lunes 17 de octubre se estrena una nueva temporada del famoso reality show, luego de 10 años lejos de la pantalla chica. En las vísperas de su debut como conductor del ciclo, del Moro abrió su corazón.

En diálogo con PrimiciasYa, el exconductor de MasterChef Celebrity indagó sobre este desafío profesional y se sinceró sobre sus expectativas al respecto. "Estoy muy contento porque esperaba estar al frente de un proyecto así. Lo bueno que tiene este programa que es el programa más democrático que se puede hacer, porque todo lo elige el público", confesó.

En este marco, Santiago aseguró que admira la actitud de los participantes de animarse a estar encerrados en una misma casa durante tiempo indeterminado. "No sé si tendría la fortaleza para estar en la casa de Gran Hermano", confesó del Moro. Además, añadió: "Creo que todos hemos fantaseado en algún momento sobre qué pasaría si entramos a la casa. Durante la pandemia todos nos sentimos parte de un Gran Hermano con lo del encierro".

Por último, Santiago del Moro analizó el diferencial que tiene este temporada en comparación a las anteriores. "Es una experiencia que gana el más fuerte, es una competencia. Y creo que los chicos que entran hoy tienen una gran ventaja a los pioneros de GH, ahora saben todo a dónde vienen", reflexionó. Por último, enfatizó: "Acá no hay nadie inocente. Es la competencia televisiva más grande del mundo, con reglamentos claros... Por la página pasaron más de 6 millones de personas y el casting presencial lo hicieron más de 20 mil y luego quedaron 10 mil, después 30 y pico hasta que fueron quedando los 18 chicos".