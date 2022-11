El Kun Agüero se sacó contra La Tora de Gran Hermano: "Bardeó"

El jugador de fútbol opinó sobre la casa de Gran Hermano y festejó la salida de "La Tora". El "Kun" Agüero enumeró los motivos por los que está en contra de Lucila.

Sergio "El Kun" Agüero volvió a hablar sobre sus preferencias en relación a los personajes de la casa de Gran Hermano y apuntó contra la quinta eliminada de la casa de Telefe. La expareja de Gianinna Maradona contó los motivos por los que creía que la participante era merecedora de ser expulsada del reality show.

"¿Por qué quieren que se vaya La Tora? Yo vi un clip que me mostraron donde La Tora bardeó a Agustín, a Frodo, a mi pollo", soltó el futbolista en una transmisión de Twitch ante sus miles de seguidores, subido a la "Frodoneta", como le apodó en las redes sociales al grupo de personas que apoyan a Agustín de GH.

Agüero aseguró que no ve Gran Hermano pero dijo que es fan de "Frodo". "A mí ‘Gran pollo bailarín’ lo vi en la fiesta y tiene buena onda en el baile. Me gustó ese chabón. ¡La onda del pibe, loco! Y lo banqué. Después no sé si juega bien, pero el chabón baila", agregó el padre de Benjamín Agüero Maradona.

El descargo de "la Tora" tras salir de Gran Hermano

Lucila acudió al ciclo de Telefe donde los panelistas de Gran Hermano le hacen preguntas al eliminado más reciente de la casa y allí hizo algunos meaculpas sobre los motivos por los que considera que fue escogida por la gente para salir del reality show. "Estoy bien, tranquila. Pero con ganas de revancha ya, te juro que sí. Por la honestidad y por las formas. Sé que muchas veces choca eso. Pero yo igual prefiero tener esta manera de ser, de ir a lo tora, que caretearla", comenzó la exconcursante.

"La honestidad tan chocante y el hecho de defender algunas posturas muy firmes, yo creo que molestó eso", respondió ante la consulta de Santiago del Moro sobre por qué razones creía que fue eliminada. Y sumó: "La honestidad tan chocante y el hecho de defender algunas posturas muy firmes, yo creo que molestó eso".

Del Moro le preguntó a Lucila si creía que la casa le había ganado y soltó: "Cuando necesité ayuda la pedí. Me la dieron al toque. Siempre supe que era un juego, siempre supe de las cámaras, de los micrófonos, del afuera. Entonces, no siento que me haya ganado. Si no, tampoco creo que tuviera ganas de volver a entrar".