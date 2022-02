El insólito pedido de Wanda Nara a La China Suárez: "Contame lo que pasó"

La celebridad de redes le habría pedido detalles a la actriz sobre su amorío con Icardi.

Matilda Blanco reveló desconocidos detalles sobre el Wandagate e hizo alusión a una insólita conversación que "La China" Suárez habría tenido con Wanda Nara tras el affaire con Mauro Icardi. La crítica de moda dejó en claro que probablemente pronto esos chats sean de dominio público.

"Está dando vueltas y se está ofreciendo a los medios la charla entre Wanda y la China", enunció Blanco en A la tarde, ciclo televisivo donde se desempeña como panelista y así dejó en claro que pronto podría conocerse la información completa al respecto. "Está escrita en WhatsApp y hay audios", añadió la abogada Ana Rosenfeld, letrada de Wanda Nara, quien se encontraba en el estudio como invitada.

Además la abogada de los famosos dio a conocer que ella tiene la misma información que la experta en moda. "Yo también la tengo. Desconozco cómo pudo trascender". Acto seguido, Blanco enunció: "Yo escuché una parte. Ahí se cuentan qué fue lo que pasó ese día" y reveló que Wanda le decía a "la China": "Contame lo que pasó ese día".

Wanda Nara sobre el momento en que se enteró de la infidelidad

"Estábamos en un campo, y encontré capturas de un chat con una mujer famosa", expresó la celebridad en diálogo con Wanda Nara, sobre el momento en que vio los mensajes de Icardi con Suárez. "Antes de hablar con mi hermana, tengo el teléfono en la mano y lo primero que se me vino a la cabeza fue subir una historia", soltó luego, sobre la impulsiva decisión que tomó.

En el recordado reportaje, Wanda Nara destacó que nunca antes habían tenido un problema de ese estilo con el padre de sus hijas Francesca e Isabella. "Nunca habíamos tenido un problema parecido con Mauro. Es más siempre nos contábamos todo, hasta el más mínimo detalle".

"Yo creo que contando lo que pasó después cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Habrá gente que se sentirá reflejada con esa situación y gente que no", comentó luego la esposa de Mauro Icardi, en alusión a todas las personas que se identificaron con su historia pública. Además, lanzó un duro dardo hacia "la China" y se refirió a los anteriores conflictos mediáticos en los que estuvo envuelta: "El problema es que estamos hablando de una persona que… no fue un caso aislado este, fue reiterado lo de ella. No es el primer caso que pasa".