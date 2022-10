El insólito motivo por el que Wanda Nara no "acepta" estar con L-Gante

Se filtró el motivo por el que Wanda Nara no avanza en su romance con L-Gante, con quien se muestra muy cerca desde hace tiempo.

En Socios del espectáculo revelaron cuál sería el motivo por el que Wanda Nara no avanza en su relación con L-Gante, tras su separación definitiva de Mauro Icardi. "No acepta bajo ningún punto de vista este affaire", aseguró Luli Fernández sobre el impedimento que tiene la empresaria para confirmar públicamente su romance con el reconocido cantante.

Desde hace un tiempo, L-Gante y Wanda Nara no dudan en mostrarse muy cercanos, y aunque ellos aseguran ser amigos, lo cierto es que pocas personas creen que así sea. Mientras el cantante se encuentra totalmente separado de Tamara Báez -que confirmó su romance con el cantante Despre-, el caso de Wanda Nara es algo diferente. Es que si bien la empresaria confirmó que no está más con Mauro Icardi, el futbolista parece estar lejos de aceptarlo.

Pero no es solo el delantero del Galatasaray quien no quiere saber nada con el fin de su relación, sino que también le pasa a la madre de Wanda, Nora Colossimo, quien se peleó con su hija porque ayudó a Icardi con un muy polémico vivo en Instagram. En ese sentido, sería la propia Colossimo la responsable de que Wanda no avance en su relación con L-Gante, según revelaron en Socios del espectáculo.

"Me dicen que Nora está siendo como Mauro, como si no pasara nada", aseguró Luli Fernández en el ciclo de El Trece, mientras su compañera Karina Iavícoli trataba de forma lapidaria a Colossimo e Icardi al calificarlos de "negadores seriales". Para cerrar su información respecto a por qué la empresaria no avanza en su romance con el cantante de cumbia 420, Fernández fue contundente: "No acepta bajo ningún punto de vista este affaire que está teniendo Wanda con L-Gante".

L-Gante respondió cómo es Wanda Nara como "amante" y sorprendió a todos

El videoclip de L-Gante -El último romántico- en colaboración con Wanda Nara sigue sumando repercusiones debido a la impensada fusión de personalidades disímiles que tienen el artista popular y la ostentosa mediática. Esta vez, el impulsor de la cumbia 420 terminó acorralado por una periodista que buscó saber el desempeño de Wanda "como amante", a quien se la vincula desde hace tiempo.

En la nota puede escucharse como una cronista lanzó: "¿Es buena amante Wanda?". Tomándoselo con humor, L-Gante sorteó el momento con un divertido remate: “¡Juaaaa! ¡No respondo, no respondo esa pregunta! '¡Jugatelá!' me gritan desde el fondo… Ahora cuando vuelva a la Argentina, veremos”.