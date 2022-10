El insólito motivo por el que Mica Viciconte casi se va de Telefe: "Voy a llorar"

La ganadora de MasterChef Celebrity vivió un momento de miedo en pleno vivo de Telefe. Mica Viciconte contó que sufre de una insólita fobia.

Mica Viciconte vivió un momento de intensidad en pleno vivo de Telefe por una fobia a la que no puede superar. La pareja de Fabián Cubero se mostró muy asustada por la presencia de un animal en el estudio de televisión y casi debe retirarse del mismo por su angustia.

“¡Voy a llorar! Entré en pánico, estoy a un paso de irme a la mierda", soltó la ganadora de la tercera temporada de MasterChef Celebrity en alusión a una abeja que se había metido en el estudio de Ariel en su Salsa, ciclo donde trabaja como panelista. "¿Qué pasó, me perdí?", preguntó Ariel Rodríguez Palacios intrigado por el grito que pegó Viciconte de la nada.

El periodista Nicolás Peralta, compañero de panel de la madre de Luca Cubero, explicó lo ocurrido al conductor del programa para llevarle tranquilidad y soltó: "Yo te explico, Ari. Hay un animalito volando y ella le tiene fobia". Viciconte continuó en alusión a su miedo y sumó: "Nunca me picó una abeja, pero le tengo fobia desde chica". Y cerró: "A Fabián le picó una abeja pero yo no me puedo ni acercar. No sé si le tengo alergia pero me dan pánico. Si ven que me voy, solo sepan que fue por ese motivo. Si se acerca, me voy y no acepto jodas con eso".

Fuertes declaraciones de Estefanía Berardi sobre Mica Viciconte

"¿Cómo es Mica en la vida? Yo la veo como una persona enojada, que sostiene el enojo constantemente. Yo trabajo en un programa en el que se habla de moda y criticamos la forma de vestir", enunció Mariano Caprarola en Mañanísima a modo de pregunta a Berardi, panelista del programa. Y continuó: "Ella no está de acuerdo con eso, entonces nos ve y nos hace a un costado. Es 'hola', así con cara de culo. ¿Eso es en la vida diaria y en todos sus trabajos?".

Berardi reconoció que Viciconte tiene un carácter fuerte cuando se enoja, aunque suele ser muy amable. "Es súper tratable, macanuda, muy divertida, es muy fiel con sus amistades, es una mina fiel que tiene códigos y labura como una loca. Todo eso es buenísimo de Mica. Yo la he criticado porque en el juego era muy competitiva y nos trataba re mal en la competencia. Como es muy competitiva, subías mal la liana y te insultaba y te decía que eras una inútil", enunció Berardi sobre su experiencia en Combate.