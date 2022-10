El insólito motivo por el que Mauro Zárate debió borrarse un tatuaje de su esposa: "Cachivache"

El futbolsita sorprendió al revelar su fallida experiencia con un tatuaje de su esposa, Natalie Weber. Mauro Zárate contó cómo fue el proceso para solucionar ese problema.

Mauro Zárate recordó un fallido intento de tatuarse a su esposa, Natalie Weber, en el brazo y dio a conocer cómo pudo solucionarlo. El jugador de fútbol se llevó un chasco cuando quiso imprimir una imagen de la madre de sus hijos en su piel y le quedó una graciosa anécdota para contar al respecto, algo que hizo entre risas en su visita a PH: Podemos Hablar.

"Me quería hacer un tatuaje de mi mujer y me recomendaron a un tatuador que supuestamente era muy bueno. No se parecía en nada y me lo tuve que tapar", comenzó su descargo el deportista en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH: Podemos Hablar, ciclo en el que también estuvieron como invitados Natalia Pastorutti, Malena Guinzburg, Soy Rada y Gastón Trezeguet.

"La primera vez fui a un lugar en Londres y me hizo un cachivache y lo tuve que tapar", agregó Zárate y aclaró que después fue a otro tatuador, quien logró diseñar con propiedad tanto el rostro de su esposa como el de su madre y su hija.

Malena Guinzburg no le dejó pasar ese dato al futbolista y apeló a su sentido del humor para hacer un chascarrillo al respecto. "Perdón pero igual para mí estar con alguien que tiene tatuado a su madre, en un momento íntimo me da cosa", señaló la celeridad. "Pero es chiquitito", dijo entre risas el futbolista. La hija de Jorge Guinzburg remató: "Pero estás viendo a tu suegra mientras estás ahí, es raro. Pero son temas míos, eh".

La revelación de Gastón Trezeguet en PH: Podemos Hablar

"Nosotros no podíamos creer porque claro no puede haber contacto con nadie, entonces salimos y nos dan la sorpresa de que el Diego estaba de espaldas", enunció el ex participante de Gran Hermano sobre el día en que Diego Maradona visitó la famosa casa, en 2001. El productor de televisión fue parte de la primera edición del reality show de Telefe y dio a conocer qué había en la bolsa blanca que Maradona había dejado caer al piso cuando entró a GH.

Trezeguet reveló que muchos relacionaron el contenido de la bolsa de Maradona con sustancias nocivas para el organismo, pero aclaró: "Entra el Diego transpirado, se le cae algo blanco ¿vos que pensás? Todo el país pensó lo mismo. Era sal que nos faltaba para el asado", ante la mirada atenta de Kusnetzoff y sus compañeros de piso en la misma emisión de PH, Podemos Hablar.