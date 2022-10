El insólito error de Alexis de Gran Hermano en medio de un chape con Coti: "¿Qué?"

El joven vivió un momento incómodo con su pareja dentro de la casa de Gran Hermano. Alexis y Coti protagonizaron una bizarra situación en Telefe.

Alexis "El Conejo" de Gran Hermano protagonizó un bochornoso momento cuando se equivocó el nombre de su pareja, Coti, en medio de una situación comprometida. El joven enunció el nombre de otra persona perteneciente a la casa de Telefe en medio de un beso con su compañera.

"Y nada, Thiago, estoy contento de haberte conocido. Así como amigos", enunció el participante de Gran Hermano entre besos con su pareja, acostados en uno de los sillones ubicados en el patio de la casa. Coti, con cara de desentendimiento, le preguntó con énfasis: "¿Qué? ¿Thiago me dijiste?".

Alexis le explicó a su pareja el motivo por el que nombró a su compañero en medio de ese momento acaramelado, aunque esa explicación no pareció convencer del todo a Coti. "Me reí porque me acordé algo de Thiago", enunció "El Conejo" sobre el lapsus que había tenido segundos antes. "Ah, por eso te dije 'qué'. No había entendido", cerró la participante.

En ese mismo momento, "El Conejo" lanzo otra frase que sorprendió a Coti, en relación al puesto de Lionel Messi en el podio de mejores jugadores del mundo. La concursante nombró Cristiano Ronaldo y a Messi en una misma frase y él soltó: "Es mucho mejor Cristiano que Messi", y Coti no pudo creer lo que escuchaba, según se dejó ver en su expresión facial.

El inesperado descargo de la exnovia de Thiago de Gran Hermano

La expareja del participante de Telefe dialogó con Ángel de Brito en LAM y contó: "Nos separamos porque él entró a la casa. Para no pelearnos. Le dije: 'si te veo con alguien, entro y te saco a patadas en el culo. Se lo dije jodiendo. 'Todo por el rating', me respondió. Hablamos bien. Yo le dije que iba a estar siempre, para su familia y para él".

