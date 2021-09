El insólito error de Agustina Cherri en La 1-5/18: "¿Nadie piensa decir nada?"

Los seguidores de La 1-5/18 notaron una equivocación de Agustina Cherri en una de las escenas y estallaron las risas en Twitter.

Agustina Cherri, actriz de La 1-5/18, la nueva novela de Adrián Suar producida por El Trece, fue muy criticada en las redes sociales por un error que cometió en una de las escenas. A pesar de haber obtenido un nivel de rating bastante alto, la serie fue bastante criticada y los usuarios de las plataformas hicieron una gran cantidad de memes, chistes y observaciones al respecto.

Hay una escena en específico, en donde el personaje de Agustina aparece con el de Esteban Lamothe, que llamó particularmente la atención de algunos internautas. En el clip, aparecen los dos charlando en la cocina. Mientras él se le acerca, la cámara enfoca a la actriz cortando un pedazo de pan con un cuchillo gigante. Al apoyarlo en la masa, lo pone a la inversa, con el filo apuntando al techo, y continúa con su actuación como si nada raro estuviese ocurriendo. “¿Nadie piensa decir nada de Agustina Cherri cortando el pan con el cuchillo al revés? #LaUno sos muy malita”, publicó una usuaria de Twitter. Rápidamente, la observación de esta persona se viralizó y generó muchas risas en la plataforma.

La 1-5/18 apenas va por su primera semana de transmición, e incluso antes de su entreno, fue profundamente criticada en las redes sociales. Desde que salieron las primeras fotos y adelantos, muchos se burlaron del casting que hizo la producción: en lugar de contratar a actores de clase media/baja que puedan representar estos personajes de forma verídica, contrataron a actores y actrices cuyos perfiles no coinciden en lo más mínimo con sus personajes.

Según los televidentes, en La 1-5/18 la mayoría de los actores son blancos, hegemónicos, con los dientes blanqueados y lookeados a la perfección, lo cual no representa en lo más mínimo la realidad de los barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires que intentan retratar. Por otro lado, la mayoría opinó que las actuaciones no son orgánicas y que la novela está dirigida desde la perspectiva de la clase media/alta, por lo mucho que predominan los estereotipos.

La respuesta de Agustina Cherri a las críticas a La 1-5/18

En diálogo con Radio Mitre, Agustina se expresó en medio de la polémica. “Dicen que nosotros queremos romantizar la pobreza. Hay tantos comentarios tremendos de que para vivir en una villa uno tiene que estar con la ropa sucia, con la ropa rota. No entiendo mucho el concepto. Igual entiendo que quizás también la gente que opina desde ese lugar es gente que jamás ha ido a una villa o a un barrio humilde”, comenzó.

“Son distintos conceptos de ver una realidad. Yo estoy muy orgullosa, muy contenta. Lola es un personaje que yo he visto en muchos lugares, trabajo en varios comedores y he visto muchas Lolas, así que yo estoy muy contenta de lo que estoy haciendo y de lo que están haciendo mis compañeros”, continuó Cherri.

Cuando le preguntaron si las críticas le daban bronca o la angustiaban, contestó: “Ninguna de las dos cosas, trato de no mirar tanto. Pero miro. Sería mentiroso decir que no leo nada, pero trato de no meterme a indagar de más. A veces me da pena desde el lugar en que se habla, por el simple hecho de dañar. Digo: ‘qué pena que solo se vea eso’ o se ponga el ojo ahí, pero bueno”, finalizó.