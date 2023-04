El inesperado retiro de Shakira que conmocionó a sus fans: "Hasta luego"

La cantante colombiana hizo un sorpresivo anuncio en sus redes sociales y lanzó un desopilante dardo. Shakira hizo un descargo en sus redes y también habló tras los dichos de Gerard Piqué sobre los latinoamericanos.

Shakira se pronunció en sus redes sociales sobre una fuerte decisión que tomó, que sin dudas marcará un antes y un después en su vida. La intérprete de hits como Hips Don't Lie y Whenever, Wherever utilizó una de sus publicaciones e Instagram para contarles a sus seguidores cuál es su plan a futuro.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad", comenzó su descargo la madre de Milan y Sasha Piqué Mebarak, en referencia a su retiro definitivo de Barcelona. Y agregó: "Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor".

En tanto, Shakira continuó en alusión a quienes la acompañaron en el difícil proceso de desarraigo de la ciudad que le dio cobijo durante más de diez años. "Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, '¡nos vemos en las curvas!'", cerró.

Los dichos de Gerard Piqué sobre los latinoamericanos

"Mi ex pareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots", enunció el ex futbolista del Barcelona en diálogo con el periodista Gerard Romero para el diario Marca.

La cantante que lanzó una colaboración con Bizarrap no hizo oídos sordos a estas declaraciones del padre de sus hijos y le respondió con un contundente tuit: "Orgullosa de ser latinoamericana", seguido de las banderas de todos los países de Latinoamérica.

La repercusión en las redes sociales de la decisión de Shakira