El inesperado proyecto de Lizy Tagliani previo a su debut en Got Talent por Telefe: "Alguien que me ayude"

Lizy Tagliani reveló qué proyecto tiene junto a su esposo en la antesala del inicio del reality show Got Talent por Telefe.

Lizy Tagliani confesó el proyecto más esperado tras haberse casado recientemente con Sebastián Nebot. A poco tiempo de debutar como conductora del reality show Got Talent que se va a emitir por Telefe, la mediática se mostró contenta por haber avanzado en este propósito junto a su flamante esposo.

"Hay que esperar, es un largo camino, pero yo no lo tomo como una presión u obsesión, es como en un matrimonio convencional que puede venir o no", expresó Lizy, quien ya se encuentra anotada en el registro de adopción con el objetivo de ser mamá. La noticia fue revelada en el programa Polino Auténtico conducido por Marcelo Polino en Radio Mitre.

"En general, yo pienso en un hijo de hasta tres o cuatro años. Si vienen con hermanos, no tengo problema", dijo la co-conductora de Perros de la Calle junto a Andy Kusnetzoff por Urban Play FM. En ese sentido, amplió cuántos hijos quisiera tener: "Es difícil y tampoco tengo una fortuna como para decir puedo hacerme de un séquito. Si quiero ser mamá me gustaría hacerlo yo por mis propios medios y ocuparme como se ocupó mi mamá trabajando en casa de familia. No sé si tantos, pero con uno o dos hermanos más no tengo problema".

En última instancia, Lizy confesó qué piensa con respecto a la exposición que tendría su hijo o hija teniendo en cuenta su fama en el mundo del espectáculo, mientras se encuentra en la antesala del debut como conductora de Got Talent por Telefe. "Yo pienso que hasta los tres años, cuando la criatura empieza a tener conocimiento del mundo exterior y en el que se encuentra, será más natural tener una mamá de la que hablan de ella, que la conocen, que puede tener algún quilombo. Eso me pasa, tampoco es un 'no'. Pero esa parte la tengo que ver con alguien que me ayude porque debe haber una explicación para todo eso", concluyó.

Lizy Tagliani emocionó a todos en medio de su casamiento: "No puedo"

Lizy Tagliani habló sobre la importancia de su relación con Sebastián Nebot en su casamiento y emocionó a todos los presentes. La conductora de Telefe se casó de blanco en el Registro Civil de Berazategui y la ceremonia se transmitió en el ciclo A la Barbarossa, del canal de las pelotas.

"Yo como no puedo aguantarme hablar, quiero decir que estoy muy orgullosa y muy contenta con el paso que acabamos de dar. Que Sebastián es un hombre muy importante en mi vida y que la vida se construye de oportunidades", comenzó su descargo la capocómica. Y siguió: "Sin las oportunidades no podemos lograr absolutamente nada, y yo soy un resultado de muchas pequeñas oportunidades de gente maravillosa que se me ha cruzado a lo largo de la vida".

Tagliani dejó en claro que ve a su relación con su pareja como una oportunidad que le presenta la vida para vivir el amor y sumó: "El gran amor con el que quiero estar el resto de mi vida". Al mismo tiempo, Nebot se pronunció sobre sus sentimientos hacia la carismática actriz y enunció: "Estoy muy emocionado y, sin duda alguna, es el día más importante de mi vida... Te amo".

La fiesta de casamiento comenzará a las 19 y se celebrará en un Salón de Berazategui. El evento contará con más de 180 personas entre familiares y amigos de la pareja. Marley y Mirtha Legrand serán los padrinos de la boda.