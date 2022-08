El inesperado exabrupto de L-Gante contra Marcelo Tinelli al aire

Marcelo Tinelli sorprendió al aire a L-Gante, que respondió con un inesperado exabrupto en vivo.

L-Gante sorprendió al lanzar un inesperado exabrupto contra Marcelo Tinelli al aire en Canta conmigo ahora. "Qué hijo de mil que sos", apuntó el reconocido cantante de cumbia 420 contra el conductor del certamen musical de El Trece.

Marcelo Tinelli está disfrutando del presente que vive con Canta conmigo ahora. Es que después de un 2021 complicado en materia de rating con La Academia de Showmatch, encontró buenos números de audiencia con la nueva competencia musical que conduce y que tiene a estrellas destacadas del ambiente en el jurado, como José Luis "Puma" Rodríguez, Cristian Castro y L-Gante.

Fue precisamente este último el que protagonizó un divertido momento el jueves pasado cuando lanzó un inesperado exabrupto contra Tinelli. "¡Qué hijo de mil que sos!", disparó L-Gante cuando el conductor lo sorprendió pidiéndole que diera su opinión sobre una de las participantes, mientras estaba distraído.

"Yo lo veo ahí y quiero que (hable)...", lo apuró divertido Marcelo Tinelli. Admitiendo que no estaba prestando atención y entre risas, el autor de hits como "Tu Reo" y "Ropa Trucha" replicó: "Me agarra (para hablar) siempre cuando estoy distraído". "Lo he visto bien al amigo, son todos buenos los que vienen acá. Hoy el puntaje está muy alto", cerró L-Gante, remando la situación después de haber quedado en evidencia por no prestar atención.

Suar contó qué pasará con el programa de Tinelli

Adrián Suar habló del futuro de Canta Conmigo Ahora y fue contundente. El productor y dueño de Polka se expresó sobre lo que sucederá con el programa conducido por Marcelo Tinelli en el futuro inmediato de El Trece y no anduvo con vueltas: aseguró cuánto tiempo más estará en la pantalla.

Si bien en el comienzo de 2022 se habló de una presión para que Marcelo Tinelli logre más de dos dígitos en el rating para así seguir en la grilla, actualmente no sufre sobresaltos y logró establecer una audiencia sólida. Es por esta razón que, al menos durante este año, Adrián Suar le dará su voto de confianza. Así lo expresó en Nadie Dice Nada: "En el canal estamos conformes con Los 8 escalones del Millón y Canta Conmigo Ahora. Queremos mantener ambos formatos un largo tiempo".

Claro que en 2023 habrá que barajar y dar de nuevo, y allí pesará mucho el balance general de lo que (hasta ahora) viene siendo un buen año para Marcelo Tinelli. Ubicado en El Trece desde el año 2006 (2013 y 2020 no salió al aire), "El Cabezón" es una de las grandes figuras que tiene el Grupo Clarín y pretenden seguir contando con él más allá del formato en el que se inserte.