El inesperado adiós de Ángel de Brito: "Me jubilo"

Ángel de Brito asombró a todos en Twitter al revelar una novedad importante sobre su futuro laboral.

Ángel de Brito sorprendió a sus más de 3 millones de seguidores en Twitter con un sorpresivo anuncio. El conductor de Los Ángeles de la Mañana le respondió muy picante a un usuario de la red social del pajarito que lo criticó e hizo un inesperado anuncio sobre su futuro laboral. "El viernes", aseguró De Brito respecto al adiós definitivo con el que sorprendió a todos.

Pese al mal año de El Trece en materia de rating, Ángel de Brito se mantuvo como uno de los baluartes del canal. De la misma forma, también es uno de los preferidos de Marcelo Tinelli, que lo sumó una vez más al jurado de La Academia de Showmatch, que llegará a su fin este viernes 10 de diciembre. Fiel a su estilo, De Brito respondió a las críticas que le hacen como evaluador en el certamen de El Trece con una sorprendente revelación.

"Por lo menos Agustín baila, si hablamos de regalar lo hizo con Pachu hasta que el resto del jurado se hartó y quedó solo con la idea, jubilen al jurado", se quejó una usuaria. Picante, Ángel de Brito le respondió con un tuit en el que anunció el final de su participación en La Academia de Showmatch: "Yo me jubilo el viernes. No te preocupes". Pero eso no fue todo, porque el periodista siguió respondiendo a las preguntas de otros usuarios.

"Esto sí es una primicia, dejas de ser jurado del bailando para siempre", le consultó otro seguidor, al ver el anuncio de su adiós definitivo al programa conducido por Marcelo Tinelli. "Si", respondió de forma escueta pero contundente Ángel de Brito, confirmando de esta manera que no volvería a evaluar y puntuar en otra competencia que organice y televise Tinelli.

Cuándo termina ShowMatch con Marcelo Tinelli en 2021

El último programa de esta temporada será el viernes 10 de diciembre, aunque empezará una hora antes de lo que lo venía haciendo: El Trece decidió que arranque a las 22.30.

El final de ShowMatch en 2021: los invitados especiales

De cara al adiós hasta un probable regreso del envío recién en abril de 2022, algunos de los que formarían parte de manera especial serían Laura "Laurita" Fernández, el propio L-Gante y Santiago "Chano" Moreno Charpentier, quien ya parece recuperado después de haber sido baleado por un policía bonaerense. No obstante, no se descarta que haya otras sorpresas de último momento provenientes del ambiente artístico.