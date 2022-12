El incómodo momento entre Burlando y Barby Franco en vivo: "No estaba pactado"

El abogado enfrentó a su pareja frente a las cámaras de El Trece luego de presentar oficialmente a su hija.

A días de haberse convertido en padres por primera vez en conjunto, Fernando Burlando y Barby Franco protagonizaron un incómodo momento en vivo, justo después de presentar a su hija en televisión. La modelo no pudo ocultar su sorpresa luego de que el abogado le hiciera un contundente reclamo frente a las cámaras.

Todo sucedió durante una nota que la pareja brindó con el móvil de Socios del Espectáculo, el ciclo emitido por El Trece. Luego de contar detalles exclusivos sobre la llegada de su bebé, Burlando se despidió del ciclo con un insólito reclamo hacia su esposa y le recriminó que "no estaba pactado" exponer a su hija frente a las cámaras.

"Chicos, les queremos agradecer mucho, no queremos molestarlos más. Gracias por abrirnos la puerta de su casa, y gracias por presentar en sociedad, para toda la Argentina, porque esta es la primera vez que se vea su hija, toda la felicidad del mundo", cerró la nota Adrián Pallares, uno de lo conductores del ciclo. Sin embargo, Burlando se tomó de esta última frase para recriminarle en vivo a su pareja.

"Y la última, porque esto no estaba arreglado", lanzó el abogado. Luego, explicó: "Esto es el primer problema que tenemos con Barby, de ideas totalmente diferentes después del nacimiento de Sarah. Me entero recién, pensé que no iba a estar en el móvil Sarah". Para quitarle dramatismo a la situación, Franco finalizó: "Saltó la parte legal, che. Carta documento".

Barby Franco reveló el nombre de su hija y su particular significado: "Identificada"

El domingo 18 de diciembre, justo el día en que Argentina ganó la final del mundo en Qatar, Barby Franco anunció que se había convertido en mamá por primera vez. Y aunque si bien la modelo mantuvo un perfil bajo durante todo su embarazo, terminó por revelar el particular nombre de su hija y su especial significado.

El diálogo con Revista Pronto, y una vez que le dieron el alta a ella y su beba, Franco contó algunos detalles del parto y del especial momento que atraviesa. "Estoy tan feliz, salió todo mejor de lo que alguna vez imaginé", empezó por confesar la también influencer sobre la llegada de su primera hija con el abogado.

Posteriormente, reveló el nombre de la pequeña. "Te lo voy a contar: se llama Sarah Burlando. Así, con H final". Además, confesó cómo fue que decidió bautizarla así luego de mucho pensarlo. "No hay un motivo puntual, cuando lo escuché me gustó mucho y después leyendo un poco me enteré que era un nombre bíblico", empezó.

Por último concluyó: "Es la mujer de Abraham que no podía quedar embarazada y eso me hizo sentir identificada. Dije: 'Listo, este es el nombre'". Además, contó que tuvo a su hija el jueves 15 de diciembre por cesárea porque estaba con la presión alta y prefería evitar riesgos innecesarios.