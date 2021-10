El impensado romance de Martita Fort: "Es un hombre más grande"

La hija de Ricardo Fort estaría acompañada por una nueva pareja y se dieron a conocer todos los detalles de la relación.

Martita Fort estaría en pareja y recientemente se revelaron jugosos datos sobre la persona que acompañaría a la hija del empresario chocolatero en su vida. La celebridad de redes saldría con un chico mayor que ella y se dio a conocer los lugares a los que concurren juntos y cómo se habrían conocido.

“Según me cuentan, tiene novio. Podemos decir que Martita está noviando. Ya la vieron en varias oportunidades comiendo con un caballero que es apenas unos años más grande que ella. Martita cumple 18 en unos meses, se la podría relacionar con un hombre más grande, pero él es apenas mayor. Pero no tanto”, comentó la periodista Mariana Brey en Los Ángeles de la Mañana.

Brey continuó su discurso en alusión a los documentos que avalaban sus declaraciones: “No es deportista, sabemos que a ella le gustan mucho los deportistas. Las imágenes que vamos a ver fueron de anoche en Puerto Madero. No es la primera vez que van a comer juntos, ya lo hicieron varias veces, pero al principio pedían un espacio privado, reservado”.

“Sin embargo, anoche que hacía tanto calor, Martita pidió una mesa afuera y quedaron más expuesta. Charla va y charla viene, copita creo que de vino… Parece que hubo una pequeña discusión sobre una comunicación telefónica. Él quiso agarrar el teléfono y ella no se lo dio, como se ve en los videos”, siguió la panelista y agregó: “Ella lo niega. Sin embargo, le gustas mucho el sushi y concurren habitualmente a cenar con el caballero a esa zona. Las imágenes las ponemos en las redes porque la producción no las pudo poner al aire”.

Martita Fort sobre la ausencia de Virginia Gallardo en la serie de Ricardo

“Hubo varias personas que nosotros no llamamos, justamente para que no ensucien la imagen de mi papá. Queremos hablar bien de él. Toda la gente que apareció en televisión no se la llamó. Justamente a la que se llamó se le pidió que lo mantuviera en secreto, que no dijera nada. Sí llamamos a Virginia, porque ocupó un gran rol al lado de mi papá”, reveló Martita Fort en LAM hace algunas semanas.

La hija de Ricardo Fort siguió en referencia a su sorpresa ante la actitud de Virginia: “No le estoy tirando ningún hate a Virginia. Nunca me avisó a mí que no quería estar. Cuando se la mandó a llamar dijo que no. Pensé que iba a estar pero dijo que no. Me pareció raro que esto lo haga público pero bueno, le deseo lo mejor. No quiero más bardo. Ahora perdí el contacto. Yo le mandé un mensaje para aclarar las cosas, decirle que no tengo nada en contra de ella pero no recibí respuesta. Yo no quiero tampoco seguir el tema, que tenga suerte con su programa y listo”.