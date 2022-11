El impensado cruce en vivo entre Andy Kusnetzoff y Ángel de Brito: "Boludo"

Andy Kusnetzoff y Ángel de Brito se cruzaron en un evento y protagonizaron una inesperada charla en vivo.

Andy Kusnetzoff y Ángel de Brito protagonizaron un impensado cruce durante un evento y dialogaron cara a cara tras los intensos intercambios que mantuvieron en los meses pasados. "¿Y esto qué fue, boludo?", se quejó el conductor de PH: Podemos Hablar (Telefe) ante el reclamo de su colega de LAM (América TV).

En abril pasado, Andy Kusnetzoff y Matías Martin destrozaron a LAM y Ángel de Brito por la forma en que los noteros del ciclo de espectáculos trabajan en la calle. En ese sentido, los integrantes de Urbana Play remarcaron que les molestaba que los cronistas fueran con la cámara prendida a entrevistarlos. De Brito obviamente no se quedó callado y les contestó en vivo, tratándolos de "caraduras", ya que Andy en su paso por CQC hacía entrevistas incómodas.

Por eso sorprendió que Kusnetzoff frenara a hablar con Ángel cuando llegó al Hotel Alvear para el evento por la tapa de los personajes del año de revista Gente. En la celebración, De Brito ofició como cronista de LAM y fue entonces que encaró a su colega. "Feliz de estar en la tapa de Gente. A vos que te encantan los eventos, mucha gente...", comenzó Ángel, a pura ironía.

"Feliz. Contento de verte. Mirá cómo estaré, que estoy contento de verte", replicó Andy, filoso. Durante la charla, el conductor de PH: Podemos Hablar se mostró feliz por el presente que atraviesa con su programa de Telefe y también se dio tiempo para hablar de los participantes eliminados de Gran Hermano que visitan su ciclo.

"Me divierten. Al principio tenía prejuicios, no tenía ganas, pero ahora me parece super copado porque creo mucho en las historias de cada uno y los tres que vinieron estuvo bueno. Está bueno verlos interactuar, los cruces", aseguró el conductor. Sobre el final de la charla, De Brito le agradeció a Andy por dialogar con él y Kusnetzoff replicó, rápido de reflejos: "¿Vas a venir?".

Entonces, Ángel respondió que pronto se verían, pero primero tenía que ser en LAM. "¿Y esto que fue, boludo?", retrucó divertido el conductor de Perros de la calle. Para cerrar, Ángel de Brito explicó qué era lo que quería: "No, pero esto es un móvil, no vale. Quiero, piso, algo íntimo, el juicio de las angelitas".

El desplante de Andy Kusnetzoff a Camila Homs en PH, Podemos Hablar

La modelo Luli Fernández, panelista del ciclo Socios del Espectáculo, reveló que Andy Kusnetzoff habría bajado de la lista de invitado de Podemos Hablar a Camila Homs para no molestar a nivel mediático a Rodrigo De Paul antes del Mundial 2022. "Me acuerdo que hasta me tuve que abrir un Facebook de la radio para poder espiarla, ver que había, veía que ella iba al boliche, salía, y yo sufría mucho porque ella no quería estar conmigo. Ya habían varias cuestiones del contrato arregladas y a último momento le dijeron ‘preferimos que no porque en concreto no queremos molestar a nadie'", informó la columnista del espectáculos.

"Nosotros habíamos contado acá en Socios que ella iba a ser parte de PH como una de las invitadas y se enteraron unas horas antes de la grabación que Camila no iba a estar en el programa. Ella literal dijo ‘todavía no entiendo por qué me bajaron del programa’ y la frase que dijo Andy Kusnetzoff fue ‘no quiero hacer nada que moleste a Leo (Messi) o a la Selección", agregó Fernández sobre la razón por la que el conductor de Telefe le quitó pantalla a la madre de los hijos de De Paul.