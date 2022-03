El Hotel de los Famosos se queda sin famosos: quién se fue de imprevisto y dejó pedaleando a El Trece

En Intrusos revelaron internas, polémicas y crisis de El Hotel de los Famosos, la apuesta de El Trece para quedarse con todo el rating de las noches.

El próximo lunes 21 de marzo a las 22.15 horas El Trece estrenará El Hotel de los Famosos, su apuesta más fuerte para volver a cautivar audiencias en la batalla diaria por el rating, y, al parecer, los problemas del reality recién empiezan: con fricciones entre los participantes y un clima de escándalos y cruces, se conoció que una de las figuras convocadas se fue de manera imprevista, a una semana del debut. ¿De quién se trata?

"Leo García no está más. Se fue del hotel y no volvió nunca más", sentenció Marcela Tauro en el panel de Intrusos (América TV), tras un informe detallado sobre las polémicas que tendrá la nueva propuesta televisiva. "Lo que dicen en El hotel de los famosos es 'esto no es una cárcel, el que quiere se va'. Ahora, te perdés el premio de 10 millones de pesos", agregó Lucas Bertero.

Para seguir ampliando el informe, Tauro completó: "Leo abrió la puerta y se fue. No volvió. Y están buscando su reemplazo". A la salida del cantante pop se le suma un gravísimo accidente de Silvina Luna -otra de las participantes- y el consejo médico que podría dejarla afuera de la competencia. "Silvina terminó lastimada, internada dos días y su médico le aconsejó dejar la competencia", precisó la histórica periodista que volvió a Intrusos en su nueva temporada, con Flor de la V en la conducción.

Quiénes son los participantes de El Hotel de los Famosos

Silvina Luna

Alex Caniggia

Militta Bora

Rodrigo Noya

Majo Martino

Imanol Rodríguez

Sabrina Carballo

Leo García

Lissa Vera

Walter Quejeiro

Matilda Blanco

Chanchi Estévez

Kate Rodríguez

Martín Salwe

Melody Luz

Pato Galván.

De qué trata El Hotel de los Famosos

El hotel de los famosos consiste en un reality en el que participarán varios famosos de la TV argentina. La idea es que los concursantes convivan encerrados durante varios días en un hotel. "Va a haber desafíos de fuerza, grupales, de estrategia y de ahí se va a armar semana a semana quiénes son los huéspedes y quiénes van a ser del staff que agasaje a esos huéspedes", contó Pampita. En ese sentido, la conductora ejemplificó: "Unos van a estar tomando sol en la pileta y otros, limpiando los cuartos. Unos haciendo la comida y otros van a estar disfrutando de un masaje".

Según reveló Marina Calabró hace algunas semanas, El Hotel de los Famosos "se va a grabar durante 4 meses" y los 16 participantes tendrán un jugoso salario por tan sólo formar parte del programa. Cada uno de los y las participantes de El Hotel de los Famosos tendrán una visita "higiénica" durante el encierro. La misma se llevará a cabo cada domingo, en donde podrán recibir a la persona que quieran para tener relaciones. En tanto, contarán con la posibilidad de usar el celular para generar contenido en sus redes sociales, aunque tendrán prohibido leer lo que sucede en el exterior.