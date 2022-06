El Hotel de los Famosos: Alex Caniggia se volvió loco con Martín Salwe y lo invitó a pelear

Alex Caniggia explotó en El Hotel de los Famosos mientras se desarrollaba la etapa de nominación y casi se va a las piñas con Martín Salwe.

Alex Caniggia destapó otro momento de tensión en El Hotel de los Famosos y se mostró completamente sacado contra Martín Salwe. Ni bien terminó la etapa de nominación, se acercó por un comentario que le molesto y los tuvieron que separar.

Tensión, estrés y nerviosismo son los calificativos aplicables a lo que se vive día tras día en El Hotel de los Famosos. En la edición de este martes por El Trece, Alex Caniggia y Martín Salwe protagonizaron un momento que obligó la intervención de todos.

La situación inició cuando se desarrollaba la etapa de nominación moderada por "El Chino" Leunis. En ese momento, Lissa Vera y Sabrina Carballo se sacaron chispas y Martín Salwe apoyó a la actriz. "Acá se busca la verdad, la sinceridad, lo que se ve, lo que pasa, lo que se vive, acá se dice. Si molesta es otro tema", expresó.

Allí, Leunis le preguntó a Lissa por qué no lo votó a Martín y sostuvo que fue por una promesa que le hizo tiempo atrás. "¿Y a mí qué me importa tu promesa? Si acá no hay promesas, esto es un juego, en algún omment ome vas a tener que votar, es muy difícil que en los tres meses de convivencia no me votes", lanzó Salwe en diálogo con las cámaras del programa.

"Te sumaste a una estrategia chota del 'Turco' García, pésima, con tu amigo Locho que siempre lo bardeaste, con Alex que te mandó a la H y es el pibe que menos merece un premio de 10 millones de pesos ¿De qué me estás hablando?", añadió caliente el locutor mientras la temperatura iba en crecida. "Creo que todos se merecen ganar el premio, no es que alguien lo merezca menos", agregó Leunis. "Claro, no es porque uno tenga más plata u otro menos ¿Qué tiene que ver eso? La pelotudez que dice", sostuvo Alex, quien intervino notablemente enojado.

Una vez consumada la nominación, que terminó con la ubicación de Sabrina Carballo al laberinto, Alex quedó resentido por el comentario de quien supo ser parte del mismo grupo. "Vení vamos a hablar allá", dijo Alex. "No, yo no hablo. No te pongas nervioso. Hablá acá", indicó Salwe.

Al mediático se le terminó la paciencia y comenzó la catarata de insultos. "Y, cerrá el orto ¿Qué hablás boludeces? Que el que gana el premio tiene que tener menos guita o más guita. Te voy a romper la cabeza la concha de tu madre", disparó mientras "Chanchi" Estévez, Locho Loccisano y Lissa Vera trataton de calmarlo y se lo llevaron.

El Turco García se cansó de Martín Salwe y casi se van a las piñas

El Turco García protagonizó un momento de sumo nerviosismo en El Hotel de los Famosos. En medio de la nominación, Martín Salwe hizo un gesto con su mano mientras estaba hablando y le dijo de todo.

El exfutbolista de Racing ya preveía que podían mandarlo a la H y dijo que tenía preparado un discurso donde iba a revelar detalles de traición. Pero se pudrió todo cuando "Chanchi" Estévez lo nominó y le dijo que se sintiö tocado cuando habló de traición.

"Yo me voy a ir de acá como vine, si vos te sentís tocado 'Chanchi' es tu problema. Te cabe el mote de traidor. No quiero que me digas nada, no me interesa", lanzó El Turco en un tenso momento. Las temperaturas iban elevándose y cuando Sabrina Carballo lo quiso callar, estalló y le dijo "vos cerrá el orto". Locho Loccisano trató de calmarlo pero ya se había dejado llevar por completo: "No me toqués".

"Yo no hablo de atrás hermano, soy así, a mi me chupa un huevo si es un reality, si es la tele, acá son todos 'cucucu' y después no podés confiar en nadie" expresó enojado. En ese momento, Martín Salwe le hizo un gesto de burla como si estuviese anotando todo lo que dijo en su mano, motivo por el cual explotó.

"¿Por qué haces así, boludo? ¿Qué anotás?", preguntó. "Me pica la mano", contestó irónico el locutor. Tras esta situación, El Turco se cansó y lo invitó a pelear: "No te hagas el vivo conmigo, en serio, porque yo salgo de acá y te agarro a trompadas tarado. Tranquilo los huevos. No me faltes el respeto"