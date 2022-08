El hijo de Piñón Fijo rompió el silencio tras el escándalo familiar: "Muy preocupado"

El hijo de Piñón Fijo habló por primera vez con medios cordobeses tras el escándalo mediático con su padre.

El hijo de Piñón Fijo, Jeremías Gómez, rompió el silencio después del escándalo familiar que se desató en las últimas semanas con su padre. "Estoy con la adrenalina a full", le aseguró el animador a los medios cordobeses que lo esperaron luego de que se presentara en un festival infantil.

En las últimas semanas un escándalo que envolvía a Piñón Fijo sorprendió a los medios de comunicación luego de que sus dos hijos denunciaran violencia intrafamiliar por parte del payaso cordobés. Con el objetivo de esclarecer la situación y darle un cierre al tema, el animador llevará todos los dichos a la Justicia caratulados como "maltrato y humillación".

Tras conocerse la drástica decisión que tomó Piñón Fijo fue su hijo quien rompió el silencio en diálogo con medios cordobeses. En Socios del espectáculo compartieron el testimonio del animador, quien se presentó en un show en Deán Funes, de donde es oriunda su familia.

"Hermosa la gente de Deán Funes. Estoy súper contento", comenzó Gómez, algo nervioso y con ganas de terminar rápido la nota, cuando un grupo de periodistas cordobeses lo enfrentaron al bajar del escenario. En ese sentido, Jeremías agregó: "Es muy fuerte estar acá. Mi papá es de acá, mi abuelo es de acá. Toda mi familia es de acá. Me sentí en casa. Me llevo el cariño de la gente, de los chicos. Honestamente, no me esperaba tanto cariño. Estoy con la adrenalina a full".

El detrás de escena de la nota con Jeremías Gómez

Tras ver el tape y remarcar que no se lo consultó por las internas con su padre, Adrián Pallares reveló algunos detales de cómo fue el detrás de las esperadas palabras del hijo de Piñón Fijo. "Nos contaban los colegas de Deán Funes, que es de donde es Piñón Fijo, que Jeremías estaba muy nervioso. Muy preocupado por la reacción del público, y se llevó una sorpresa", comenzó el conductor de Socios del espectáculo (El Trece).

"Estaba muy contento con lo que pasó", cerró el periodista sobre cómo habría vivido el joven animador la nota con medios de su provincia.

Luis Ventura contó lo que nadie dijo de Piñón Fijo: "Otra explicación"

Luis Ventura aportó más información sobre el caso, con una arista hasta el momento inexplorada sobre la vida de Fabián Gómez, el hombre detrás del maquillaje. En su rol de panelista en A la tarde (América TV), Ventura habló de la situación fiscal de Piñón Fijo y cómo eso habría quebrado la relación con sus hijos: “Acá hay otra explicación que tiene que ver con el dinero. El dinero que manejaba Piñón. Ustedes saben que su éxito y desarrollo mediático obedece a Adrián Suar, porque Toto, su hijo, era fanático de Piñón, y eso lo fortificó”.

“Además ustedes se acuerdan que hace años que Piñón tuvo problema con el AFIP, parece ser que a partir de ahí, los hijos se enteraron lo que su padre realmente cobraba y a ellos, aparentemente, les repartía un dinero bastante ajustado. Por eso consideraron que era una injusticia”, arremetió Ventura.