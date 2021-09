El hijo de Pampita y Benjamín Vicuña debutó en la televisión: "Nace una estrella"

Benjamín Vicuña reveló que actuará en un nuevo proyecto con su hijo, Bautista Vicuña Ardohain, que comparte con Pampita.

El hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, Bautista Vicuña Ardohain, de 13 años, actuó en la televisión por primera vez junto con su padre en una nueva publicidad para el banco HSBC. Vicuña compartió algunas fotos con su hijo en el set de filmación, que publicó en sus historias de Instagram, en donde aseguró: “Nace una estrella”. Esta fue la primera aparición en televisión de Bautista y también su primer contacto de la actuación, aunque ya había hecho algunos trabajos como modelo.

En las imágenes publicadas por el actor chileno, se puede ver a Benjamín Vicuña sentado al lado de él en un sillón, vestidos casi iguales. En otra de las fotos, se puede apreciar la locación en donde se filmó la publicidad: una gran casona antigua. De fondo, aparecen los grandes equipos de filmación, el lío de cables, propio de los sets de filmación, y una pantalla gigante en donde aparecían Vicuña y su hijo proyectados.

Bautista Vicuña, el segundo hijo de Benjamín Vicuña, nació el 29 de febrero de 2008.

Además de Benjamín, Pampita y Vicuña, también tuvieron a Blanca, quien falleció apenas a sus 6 años; a Beltrán, de 9, y a Benicio, de 6. Después de su separación con Pampita, la estrella de televisión tuvo otros dos hijos con la China Suárez, de quien se está separando en este momento: Magnolia, de 3, y Amancia, de 1.

Benjamín Vicuña y su hijo, Bautista Vicuña, en un set de filmación.

Benjamín Vicuña tuvo cuatro hijos con Pampita y dos con la China Suárez.

Por qué se separaron Benjamín Vicuña y la China Suárez

Recientemente, la periodista Estefanía Berardi reveló que Vicuña había engañado a la China Suárez meses atrás con una mesera de un bar de Córdoba, llamada Marianela, cuando él había viajado a la provincia por trabajo. Según su relato, tuvieron un encuentro íntimo y él le contó que estaba en un mal momento con la China, y por cortesía, le pidió su número de teléfono pero nunca más la volvió a llamar.

Berardi contó que la mesera se quedó tan enojada con Benjamín Vicuña que se lo contó a todo el mundo, y así se difundió el escándalo. En su cuenta de Instagram, la moza publicó: “Hola. No me gusta estar en el medio de todo esto. Lo que están diciendo NO ES CIERTO, nunca pasó nada con Benjamín Vicuña más que coincidir en mi lugar de trabajo”. Más tarde, le dijo al periodista Ángel de Brito por mensaje: “Respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva”.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre los rumores de infidelidad

En diálogo con de Brito, el actor chileno negó todo y dijo que eran rumores falsos, al igual que la cordobesa. Los allegados de Vicuña salieron a decir que él “está triste por todas las mentiras que se decían sobre él” y que está intentando proteger a la China “para que no estén bombardeándolos con rumores falsos”. Además, aseguraron que él no recordaba haber conocido a la mesera.