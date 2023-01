El hermano de Walter Alfa contó la verdad sobre Camila en Gran Hermano: "El padre"

Sergio Santiago, el hermano de Walter "Alfa" de Gran Hermano, habló sobre los rumores de acercamiento con Camila Lattanzio.

Sergio Santiago, el hermano de Walter "Alfa" de Gran Hermano, se refirió a los fuertes rumores que vinculan al participante de 61 años con Camila Lattanzio, de 21. En medio de especulaciones que indican que están por comenzar un romance adentro de la casa, analizó qué es lo que observa desde afuera.

"Para mi se le fue un poco de las manos. Yo no sé si estaba jugando con mi hermano, o lo estaba tomando como el padre y ahora quiso mezclar las dos cosas, el juego y eso, y por eso se le está yendo de las manos", sostuvo Sergio en diálogo con A La Barbarossa, el programa conducido por Georgina Barbarossa por Telefe. En una de las emisiones de Gran Hermano, "Alfa" y Camila admitieron lo que estaba pasando entre ellos.

"¿Vos crees que 'Alfa' te ve como una hija?", le preguntó Gran Hermano a Camila en uno de los llamados al confesionario. "No, me ve como una mujer", contestó la joven de 21 años. Misma situación ocurrió con Walter, quien dijo que tenían una relación de dos personas adultas y remarcó: "No es mi hija".

Al margen de los rumores de romance, el hermano de "Alfa" aseguró: "Ella no le pone los puntos porque es un juego. Si ella no le pone los puntos, se despega de la persona más fuerte de la casa, y se queda sola". Georgina Barbarossa también dio su parecer y expresó no estar de acuerdo con las actitudes de la joven: "No me parece limpio el juego que está haciendo. No me gusta".

La Tora se picó con Camila y le dijo lo que todos piensan en Gran Hermano

Lucila "La Tora" y Camila Lattanzio protagonizaron una fuerte pelea en Gran Hermano después de que la segunda nominara a la primera. Lucila "La Tora" acusó de falsa a su compañera y se retiró de la habitación enojada tras la discusión.

"Yo nunca en mi vida dije que ustedes me hacía bullying, ni lo voy a decir porque es mentira. Yo me llevo bien con las chicas, que no me lleve bien con vos es otra cosa. Para mí es meter cizaña", le dijo Camila a Lucila en a habitación de las mujeres, donde también se encontraban Julieta, Daniela y Romina. "La Tora" le respondió y así comenzó una picante discusión.

"Pero vos sos re copada. Cuando me votás querés que te chupe el culo, que esté todo bien, ¿pero vos estás loca?", lanzó. "¿Por qué no te puedo votar?", preguntó sorprendida Camila. Las tensiones continuaron y la oriunda de Berazategui se retiró de la habitación con un comentario letal: "Va muy bien la convivencia, pero no me interesa tener nada con vos porque no te creo nada. Andrea del Boca un poroto".