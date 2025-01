El grave imprevisto que obligó a Santiago del Moro a reaccionar en pleno vivo de Telefe: "No me gustó"

Santiago del Moro debió interrumpir el vivo de Gran Hermano.

Santiago del Moro es el conductor del momento, dado que lleva adelante el ciclo de más audiencia de la televisión argentina: Gran Hermano. De ese modo, todo lo que hace al aire tiene repercusión y así sucedió con un reciente descargo que hizo en Telefe.

El presentador de TV se mostró enojado y apenado por lo que hizo una persona de la tribuna mientras la concursante Luciana estaba en el confesionario, ejerciendo su nominación. Es sabido que la participante es trans y comenzó su transición al entrar a la casa: en ese contexto, un comentario transfóbico hizo que Del Moro debiera referirse al tema.

"Andate Jorge", se escuchó mientras la mencionada concursante nombraba a las personas que elegía para que queden en placa esta semana. Al volver al estudio, Santiago del Moro fue tajante al respecto: "No me gustó una cosita... que gritaron algo cuando estaba nominando Luciana. No está bueno. Siempre vengan con onda a alentar por quien uno quiere.... faltar el respeto no está bueno. Como siempre les digo, a los participantes le pueden gritar lo que quieran, pero con respeto. Atrás de cada participante hay un ser humano".

Grave denuncia contra una participante de Gran Hermano 2025

"Me hablan de distintos trabajadores que le han hecho cosas en su casa y nunca les pagó", comentó el comunicador Juan Etchegoyen en Mitre Live, en alusión a las acusaciones que lanzaron los allegados de Sandra Priore. "Hay un ejemplo claro de un hombre que tiene una empresa en La Plata de instalación de aires acondicionados que cuando la vio se indignó", agregó.

Etchegoyen contó que esta participante del show conducido por Santiago del Moro le habría quedado debiendo una cifra millonaria a la empresa F L Refrigeraciones. Y sumó: "La instalación se hizo en 2023 y nunca se pagó. Incluso me dicen que ella pidió un plan de cuotas que se lo facilitaron. Esta información que te cuento va acompañada del enojo generalizado que hay en los vecinos con Sandra. En los últimos días me contaban que fue eliminada del grupo de vecinos ya que dicen que es mitómana y estafadora a otro nivel. La realidad es que está siendo denunciada por todo esto que te cuento y lo único que esperan estas personas es que cuando salga pague".

