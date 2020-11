Polémico: Christian Petersen dijo que la clave para un buen restaurante es mentirle al comensal.

Christian Petersen, jurado de "El gran premio de la cocina", suele compartir tips y consejos a los participantes sobre la gestión de un restaurante. En el último programa confesó una polémica estrategia para mentirle a los comensales, que indignó a Juan Marconi.

En el desafío del miércoles dos concursantes se olvidaron de buscar algunos ingredientes en la despensa y el chef les explicó cómo se hace en los restaurantes cuando hay faltantes de productos que figuran en la carta. Julián y Santiago tuvieron que cocinar un carré de ciervo con salsa, papas andinas y vegetales baby, pero no agarraron los papines.

Tratando de arreglar el plato, Julián le ofreció a Petersen cambiarlos por repollitos de Bruselas, a lo que el chef replicó: "Vos como comensal leés la carta y bueno, algo faltó. Si el cocinero y el mozo son astutos, le dicen: 'señor, no llegó el proveedor, la cadena de pagos está cortada, no me fiaron, no compré papa'".

Indignado, el coconductor del reality de El Trece, Juan Marconi, cortó en seco a Christian Petersen con un tajante "se le miente al cliente". En un intento por enmendar su desafortunado comentario, el chef señaló: "Sale una elegancia". Para acompañarlo, Julián sumó otro ejemplo de frases que habitualmente se utilizan ante faltantes de productos: "Fue la entrada más vendida del día".

"Eso, o 'fui al mercado y las papas no estaban tan buenas así que te voy a cambiar, no tuve tiempo de cambiar la carta'. No hay que suponer, capaz es la verdad", cerró, exponiendo diferentes ejemplos de excusas que los restaurantes exhiben cuando se quedan sin algún producto o plato que está en el menú.