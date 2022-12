El furioso descargo de Luis Ventura contra Rodrigo Lussich: "Estarás necesitando otra cosa"

Luis Ventura le respondió con todo a Rodrigo Lussich, que lo trató de ignorante y de hacer cosas que "atrasan".

Luis Ventura salió a responderle de forma explosiva a Rodrigo Lussich, quien hace solo unos días lo había chicaneado muy filoso y lo había acusado de picantearlo con su sexualidad. "Me venís a picantear, no me hacés cosquillas. Te faltan unos gramos para llegar a peso pluma, yo soy peso pesado", disparó el panelista en la pantalla de América TV.

Hace tan solo unos días, Rodrigo Lussich sorprendió en el inicio de A.T.R. (Pop Radio) con un fuerte descargo con un destinatario claro: Luis Ventura. Es que el histórico panelista de Intrusos había hecho un repudiable comentario tras una chicana de Lussich y al conductor de Socios del espectáculo no le gustó nada.

Pero lejos de terminar ahí, Luis Ventura no se hizo el desentendido al escuchar las palabras de su colega y disparó durísimo. "Me cansé de dar notas a sus móviles, a sus cronistas que venían hasta la puerta de este canal. Tuve muchas observancias del departamento de prensa de este canal porque yo le generaba títulos a otros programas", comenzó Ventura en A la tarde.

El conductor de Secretos verdaderos aclaró que Lussich lo trató de ignorante y que charló en varias oportunidades para aclarar "los tantos" con Adrián Pallares. Filoso, Ventura agregó: "Rodrigo, vos me venís a picantear, no me hacés cosquillas. Te faltan unos gramos para llegar a peso pluma, yo soy peso pesado".

"Vos evidentemente querés entrar en otro juego del que no voy a participar. Vos le diste una connotación sexual", sumó el panelista, al tiempo que aseguró que nunca lo había nombrado ni había hablado de su sexualidad. Para cerrar, Luis Ventura insistió en que en ningún momento se había referido a la elección sexual de Lussich y concluyó: "Estarás necesitando otra cosa… puntos, consideración… no sé. Pero no lo vengas a buscar acá porque hay un montón de programas para buscarlo".

Qué había dicho Lussich sobre Luis Ventura

"Permitime aclararle algo a Ventura. Si lo dijo en referencia a mí, quiero aclararte Ventura que eso que decís que me como se llama poronga, por si no te queda claro", comenzó muy filoso Lussich. Pero eso no fue todo, porque el periodista uruguayo continuó con su fuerte descargo: "Si sos picante, picanteá a fondo".

Además, agregó que los tiempos cambiar y que alguien diga que es homosexual "no da vergüenza, no da miedo, no da culpa". Por otra parte también aseguró que el comentario irónico que hizo Ventura atrasaba 20 años. "Se llama poronga y yo me la como hace ya unos cuantos años y no tengo ningún problema", continuó muy picante Lussich.

"Si tenés huevos, picanteá a fondo y no hagas una ironía que atrasa, como la mayoría de las cosas que hacés", cerró Rodrigo Lusich, durísimo. Por el momento, Luis Ventura no contestó, pero sin dudas no será el último cruce que protagonizarán.