El fuerte ultimátum de Ángel de Brito a Rocío Marengo: "Ya es hora"

Ángel de Brito se refirió al vínculo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, con hincapié en los conflictos que la pareja ha demostrado tener en apariciones televisivas. Después de que la modelo e influencer asegurara no sentirse plena en su actual vínculo, que data de hace más de siete años, el presentador fue tajante con su opinión.

Marengo posteó recientemente una sospechosa frase en sus redes sociales y muchos la relacionaron con una posible ruptura de su noviazgo con el hermano de Ricardo Fort. "No quiero luchar más, quiero ser feliz", soltó la celebridad. Dados los antecedentes mediáticos que tiene con su pareja, los seguidores acudieron a Ángel de Brito para estar al tanto de un posible conflicto en su relación amorosa.

En una dinámica que estableció con sus seguidores de Twitter, llamada Ángel Responde, el exconductor de Los Ángeles de la Mañana respondió una consulta vinculada a la posibe separación de Rocío Marengo y Fort y develó su opinión al respecto. "¿Creés que Marengo va a dejar a Eduardo de una vez?", escribió una twittera y al poco tiempo recibió una respuesta por parte del periodista: "Ya es hora".

De esa manera, De Brito dejó en claro que, si estuviera en el lugar de Marengo, ya habría dejado a Fort, a quien la modelo denunció publicamente en numeorsas ocasiones por no percibir la atención que requiere por parte de él.

El enojo de Rocío Marengo con Eduardo Fort en pleno vivo televisivo

A finales del año pasado, en una de las emisiones de Showmatch: La Academia, la participante Rocío Marengo se sinceró con Marcelo Tinelli y expresó lo harta que estaba de que su pareja no la acompañara en las galas del concurso de baile. "Capaz no entienden. Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación", comenzó su descargo la celebridad con la voz entrecortada por los nervios y la bronca que sentía.

"No es capaz de acompañarme, se hace el que me apoya y estoy harta. Re podrida", continuó sobre su frustración ante algunas actitudes de su pareja y luego cerró con un remate en alusión a los estigmas que ha tenido que soportar por salir con él: "Ocho años bancándome a la ex que me salió a putear en todos lados a tratarme de prostituta. No es capaz de venir a bancarme... ¿Qué le da, vergüenza?”.