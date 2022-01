El fuerte reclamo de Julieta Prandi a Emanuel Ortega en vivo: "No es una indirecta"

En medio del gran escándalo judicial que atraviesa con su ex marido, Claudio Contardi, Julieta Prandi apuntó contra Emanuel Ortega con un inesperado pedido en su nuevo programa.

Hace poco menos de un año que Julieta Prandi confirmó su relación con Emanuel Ortega. Ambos artistas llevaban un tiempo divorciados de sus anteriores parejas, por lo que en un principio decidieron mantener su romance en el marco de lo privado, pero a medida que pasó el tiempo, su amor se hizo público y no se molestaron más en ocultar sus enamoramiento e intenciones para con el otro.

En medio del fuerte escándalo judicial que todavía la vincula a Claudio Contardi, su ex esposo y padre de sus hijos, Julieta Prandi demostró que jamás se vio con intenciones de cerrarle las puertas al amor romántico y expresó su gran deseo con Emanuel Ortega. Esta mañana, al estrenarse como conductora de Es Por Ahí, el programa de América TV en su edición de verano, la famosa actriz fue consultada sobre su futuro con el hijo de Palito Ortega, especialmente sobre sus intenciones de contraer matrimonio, pero parece que del otro lado no obtuvo ninguna señal.

Con su humor clásico, pero sin poder ocultar sus intenciones dentro de un futuro cercano, Prandi contestó la consulta sin rodeos: "¿Por qué no? No tengo problemas con el matrimonio, no me quedó ese rollo, me quedaron todos los demás". Al parecer, Julieta no descarta la posibilidad de volver a caminar al altar junto al cantante, ya que, como aclaró en varias ocasiones, siente que está "con un hombre de verdad". Sin embargo, rápidamente tuvo que aclarar la situación, ya que parece que su pareja todavía no tendría el mismo deseo que ella en esta instancia de la relación.

"Paren chicos, paren que lo van a asustar, por favor. Quedate tranquilo mi amor, esto no es una indirecta", lanzó Julieta Prandi mientras miraba directo a la cámara, lo que podría haber sido tomado con ironía. Aunque la pareja demuestra encontrarse en un gran momento, parece que la famosa actriz está convencida de que quiere dar este paso y volver a apostar por el amor a pesar de la mala experiencia que tuvo con su ex marido. Ahora tan solo queda esperar la respuesta de Emanuel Ortega sobre el reclamo de su novia al aire de América TV.

Más allá de este pedido que realizó Julieta en vivo hacia Emanuel Ortega, aseguró que siente el vínculo muy estable y que incluso de acá a 10 años se ve "muy bien en lo afectivo y en lo emocional". Quizá, luego de resolver sus conflictos legales, Prandi pueda sentirse liberada y encontrar esa tranquilidad que tanto anhela.

Julieta Prandi y el mal momento con sus hijos: a punto de perder la tenencia

Hace ya varios años que Julieta Prandi se encuentra enfrentada legalmente con su ex pareja, Claudio Contardi, a quien denunció por violencia y por ausentarse de la vida de sus hijos, sin siquiera cumplir con las cuotas de manutención que le corresponden. Sin embargo, en los últimos días, Prandi se convirtió en noticia tras contar el gran calvario que vivía debido a que le querían quitar la tenencia de sus hijos.

"Mis hijos ya fueron escuchados y no quieren ver al padre, no quieren ir con un violento: le tiene terror. Y vos me estás amenazando que si no entrego a Rocco, en 24 hs. me vas a sacar la tenencia. ¿Le van a dar la tenencia a un violento? ¿A un persona que ni siquiera paga alimentos? O sea, le recontra importan sus hijos", expresó Prandi dirigiéndose a Hernán García Lázaro, el juez a cargo de la situación legal, a quien aseguró que "estaba mirando".