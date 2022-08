El fuerte palito de Cabré a La China Suárez sobre la crianza de Rufina: "Yo nunca delegué"

El actor habló del vínculo cercano que mantiene con su única hija y macó una notoria diferencia entre la forma de crianza de él y de la madre de la niña.

Nicolás Cabré habló a fondo de su relación con Rufina, su única hija, y le envió un fuerte palito a "La China" Suárez, la mamá de la niña, sobre la forma de crianza que cada uno aplica. El actor enfatizó en la manera en que él elige acompañar a su hija desde el día de su nacimiento y aseguró que "nunca delegó el cuidado" en nadie.

Estas declaraciones se dieron en el marco de una entrevista que brindó con A24, en la cual tocó temas de su vida personal que no suele hacer públicos. Fue en este ida y vuelta que analizó su rol de padre e hizo una importante reflexión: "Ojalá sea mejor padre que actor. No me importa nada más que eso. Ojalá sea el 2% de lo que mi papá fue conmigo. Él fue el mejor. Me enseñó todo".

"Teniendo a Rufi, entiendo lo que me decían. Lo único que me importa es estar con ella, ver su crecimiento y ayudarla en todo lo que pueda, siempre", admitió Cabré. Luego lanzó un fuerte palito en relación al tipo de crianza que aplica con su hija y que difiere bastante del que elige Suárez.

"Compartimos mucho tiempo juntos, y lo disfruto. Con ella hago todo lo que puedo. Las cosas laborales trato de ponerlas cuando no estoy con ella", reveló. Y añadió: "Yo no delegué, nunca tuve niñera, así fue desde bebé. Éramos ella y yo. Aprendiendo a convivir. Pero Rufi me la hace muy fácil. Rufi es recontra compañera y me banca a muerte". Por último aseguró que Rufina "lo hace la persona más feliz del mundo" y que "disfruta mucho el tiempo que pasan juntos".

El insólito motivo por el que Nicolás Cabré debió cerrar su Instagram a un día de abrirlo

Nicolás Cabré debió cerrar su cuenta de Instagram por una persona que intentó hacerse pasar por él en la red social. El actor Mariano Martínez defendió a su colega y amigo a través de su perfil y denunció a quien tomó el nombre de Cabré para loguearse en Instagram.

Cabré se había creado una cuenta en Instagram porque había otra persona que se hacía pasar por él y hasta hacía publicidad con marcas en ese perfil trucho. El perfil que el actor de Son Amores abrió se llamó "nicolascabre80", pero éste debió ser recientemente cerrado ya que otra persona, posiblemente la misma que había ocupado su identidad previamente, creó un usuario con el mismo nombre pero cambiando el último cero por la letra "O".

"Bronca total, no solo le usa la identidad sino que le hizo borrar su cuenta oficial. Denuncien, por favor", escribió Mariano Martínez, enojado por la injusticia que le toca vivir a su amigo en estos momentos. Cabré llegó a hacer solo una publicación en el poco tiempo que pudo tener abierta su cuenta de Instagram. "Hola, gente. Finalmente, me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mí. Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre", escribió la estrella de Botineras y Mi hermano es un clon en su único posteo.

La cuenta fake de Cabré logró hacer caer en la trampa a varias personalidades de la farándula, muchas allegadas al actor, que siguieron el perfil creyendo que se trataba de él, con Marcela Kloosterboer, Marley y Aníbal Pachano.