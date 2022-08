El fuerte escándalo que protagonizó Andrea Rincón en El Trece: "A los gritos"

La famosa actriz se encuentra en medio de las grabaciones de la segunda temporada de ATAV, pero parece que ya tuvo sus primeros encontronazos con compañeros.

Aseguraron que Andrea Rincón protagonizó un fuerte escándalo en los pasillos de El Trece y se enfrentó a algunos de sus nuevos compañeros. La actriz inició un nuevo desafío profesional en el canal, pero parece que este compromiso vino acompañado de algunos disgustos con colegas con los que no supo lidiar con tranquilidad.

Hace algunas semanas atrás, la famosa actriz empezó a grabar su protagónico en la segunda temporada de Argentina: Tierra de Amor y Venganza, en donde interpretará el papel de Moria Casán en sus inicios en el teatro de revista. Sin embargo, parece que en las pocas semanas de trabajo ya se enfrentó a la producción e hizo una fuerte acusación contra algunos de los jurados de Canta Conmigo Ahora que le toca cruzarse en los pasillos.

Según reveló el periodista Agus Rey en su cuenta de Twitter, Rincón enfrentó violentamente a algunos de los jurados del programa conducido por Marcelo Tinelli debido al "mal uso" de los baños dentro de los estudios. "Escándalo ayer en Polka: a las 16:15 Andrea Rincón discutió a los gritos con dos de las jurados de Canta Conmigo Ahora por ir al baño de mujeres de Polka", informó el comunicador en sus redes sociales.

Asimismo, explicó que la situación había explotado luego de que Andrea Rincón quisiera utilizar los baños que le correspondían y se encontraran ocupados por dos de las integrantes de los 100 jurados. "Las actrices de ATAV 2 se quejan que siempre están ocupados cuando las cantantes deberían ir al baño químico".

Polémicos dichos de Moria Casán contra Andrea Rincón: "No la veo"

Moria Casán rompió el silencio y se refirió a Andrea Rincón y el rol que interpretará en la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. A pocos de días de iniciar las grabaciones de la nueva entrega de la telenovela, la famosa conductora se refirió al papel que llevará a cabo la famosa modelo, quien justamente se pondrá en la piel de Moria Casán en sus años emergentes.

La segunda temporada de ATAV dará un salto en el tiempo y estará ambientada en la década de los 80', 40 años después de la primera entrega. En este contexto, la producción pretende rendir homenaje a muchas figuras destacadas de la época, entre ellas, Moria Casán. A principios de los 80', la famosa vedette tuvo sus años de auge dentro del teatro de revista y se ganó el lugar que ocupa en los medios hasta el día de hoy y por este motivo su nombre figurará dentro de la ficción. Precisamente, hace unas semanas atrás se conoció que Andrea Rincón había sido convocada para ponerse en la piel de la artista dentro de la telenovela.

Moria Casán y Andrea Rincón protagonizaron una escandalosa pelea hace algunos años atrás, desde ese entonces mantienen una relación distante la una con la otra. En este contexto, la diva fue consultada por Revista Pronto sobre su opinión frente al papel que interpretará la exparticipante de MasterChef Celebrity en la ficción de El Trece y Moria contestó de forma contundente.

"Yo no la veo parecida, pero si la gente la ve parecida... Y si es una morocha que tiene gracia y salero lo podrá hacer", expresó Moria Casán bastante distante sobre el tema. Sin embargo "Todo el que me haga a mí, bien, mal o regular, me honra porque quiere decir que me están haciendo estando viva. ¡Me impresiona mi fama!", finalizó la diva en esta entrevista.