El fuerte enojo de Georgina Barbarossa con su producción: "Re caliente"

En LAM revelaron que Georgina Barbarossa está enojada con la producción de su programa de Telefe por un inesperado motivo.

Georgina Barbarossa no estaría nada cómoda y feliz con el rumbo que decidió la producción de su programa en Telefe y, según revelaron en las redes sociales de LAM, la conductora está furiosa porque rechazaron un pedido que hizo. "Re caliente", explicaron en las historias de Instagram del ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV.

Pese a que su llegada a la pantalla de Telefe se demoró más de lo esperado, A la Barbarossa logró asentarse casi de inmediato como uno de los programas más vistos de la franja horaria de la mañana. Pero a pesar del buen andar que alcanzó el ciclo conducido por la subcampeona de MasterChef Celebrity 2, la presentadora no está nada contenta con una sección del ciclo.

"Georgina no quiere hacer policiales", comenzaron explicando en las redes sociales de LAM sobre la molestia de la conductora. Pero según contaron desde el ciclo de Ángel de Brito, la producción de A la Barbarossa rechazó el pedido de Georgina porque esos temas "rinden muy bien" en materia de rating.

En ese sentido, en el perfil de LAM explicaron que el programa de la actriz rápidamente logró instalarse, liderar las mañanas y desplazar a El Trece en el rating. Además, también contaron sobre un tenso intercambio entre Georgina y la producción que sucedió el pasado lunes y que terminó con la conductora muy enojada. "Ayer Georgina se disfrazó de Pachamama para arrancar el programa. La producción la mandó a cambiar y arrancaron con policiales", explicaron desde LAM. Para cerrar el relato, en la cuenta del ciclo de Ángel de Brito fueron contundentes: "Georgina re caliente revoleó el disfraz".

El enojo de Georgina Barbarossa con la producción de su programa.

El enojo de Georgina con la producción de Telefe

Cabe recordar que hace algo más de un mes, Marina Calabró había adelantado las molestias de Georgina Barbarossa. "Hay una diferencia entre Georgina y la producción y es que ella no disfruta los policiales. No le gusta a ella hablar sobre eso, no se siente cómoda", contó la periodista durante su columna en Lanata sin filtro.

"También hay una realidad que es que a ella inicialmente la convocaron para un programa liviano: una supercocina, el adelanto de las novelas turcas, la presentación de nuevas novelas y una cosa muy centrada en la cocina", agregó Calabró. Por otra parte, la periodista también resaltó que entre los motivos que hacen que a Barbarossa no le guste hablar de policiales está su propia experiencia personal (su marido fue asesinado durante un robo hace 20 años).