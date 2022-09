El filoso comentario de Ángel de Brito contra Polino: "Me da impresión"

Ángel de Brito suele hacer comentarios filosos en relación a diferentes figuras de la farándula. Esta vez, jugó al "Ángel responde", un juego que hace a diario en Instagram que consiste en responder cualquier pregunta que sus seguidores le hagan, y dio su picante opinión sobre Marcelo Polino.

Polino, al igual que muchas otras personalidades de la televisión, se hizo varios retoques estéticos en el rostro. Un seguidor de De Brito notó nuevos cambios en la cara del actor luego de verlo en la mesa de Mirtha Legrand y aprovechó la ocasión para preguntarle si se había operado nuevamente.

"¿Polino tiene otra cara?", indagó el usuario. "Cada vez más dura jajajaja", contestó el conductor de LAM (América TV). Más tarde, otro usuario le preguntó si se haría el mismo procedimiento estético que su colega. "Honestidad: ¿recurrirías al botox? ¿Te da miedo quedar como Poli o Luciana Salazar?", le preguntó el seguidor. "Nunca lo pensé, pero no cometería esos delirios. Me da impresión llenarte el cuerpo de botox", respondió Ángel.

Historias subidas por Ángel de Brito a su cuenta de Instagram.

La tensa relación entre Ángel de Brito y Marcelo Polino

A comienzos de 2022, Marcelo Polino hizo un comentario sobre el bajo rating que tenía LAM en su programa Polino Auténtico (Radio Mitre). Amalia Granata se metió y comentó que el programa de De Brito estaba "repuntando", a lo que Polino le respondió: "No, no es verdad. Hay que decir las cosas bien, no repuntó". Desde entonces, nació una fuerte tensión entre ambos conductores.

De Brito no se quedó callado y twitteó: “Polino está resentido porque fracasó como conductor en El Trece a la tarde y en el horario de LAM en América. Se quedó fuera del jurado del Cantando y ahí empezó a atacar a Tinelli y LAM. Cuando hizo Los Especialistas del Show en El Trece, me pidieron por favor que les preste a Yanina Latorre de panelista, le pusieron todo el Bailando a disposición y fracasó, 6 meses y afuera”.

Tras estos dichos, Polino apuntó contra Ángel y negó sentir envidia hacia sus logros televisivos. “Se habló por estos días que yo tenía envidia de ciertos programas. Quiero decirle a esa gente que yo tengo el aspiracional un poquito más alto que esos programas. No sé si tengo el ego muy alto o qué, pero la verdad es que tengo el aspiracional un poquito más alto de lo que me quieren asociar”, señaló el conductor. Por último, señaló que su programa Los Especialistas del Show fue el más visto de espectáculos y que quedó segundo después de Vero Lozano, porque es "la número uno" y a ella nadie puede ganarle.