El Fan de Wanda filtra la mayor mentira de Wanda Nara: "Me cansé"

Mariano De La Canal, más conocido como "El Fan de Wanda", reveló una de las mayores mentiras de Wanda Nara y causó revuelo en el mundo de la TV argentina.

Mariano De La Canal, quien se convirtió en una personalidad famosa a raíz de su personaje como "El Fan de Wanda" en ShowMatch, brindó una curiosa entrevista en la que reveló detalles inéditos sobre la mayor mentira en la carrera de Wanda Nara.

Consultado acerca de cómo fue que surgió su rol como "El Fan de Wanda", en el programa de Marcelo Tinelli, De La Canal precisó que absolutamente todo estuvo armado. "Fue una cosa medio pactada. La verdad que la idea fue de Wanda. A ella se le ocurrió... yo a Wanda la conocí porque yo era amigo de Kennys Palacios, que es ahora su mano derecha". Y señaló: "Él empezó peinándola y maquillándola... ahora él le maneja la agenda".

En tanto, el influencer dejó en claro que, a raíz de su amistad con Kennys, logró establecer un vínculo con Wanda: "Él me llama un día por teléfono, obviamente él sabía de mi interés por estar en televisión, y yo estaba en la oficina. Me dice 'Wanda quiere un fan esta noche'. '¿Cómo?' Le dije. 'Sí, quiere un fan para el programa porque no tiene previa', me dijo".

"Yo la verdad que no entendía que en ShowMatch tenía que haber una previa. Yo le dije que no me animaba, pero Wanda me habla y me dice 'Marian, hagamos esto, va a estar bueno, está divertido... si vos hacés reír a Tinelli, te vas para arriba'. Esas fueron sus palabras y me convenció", añadió De La Canal, todavía asombrado por cómo fue la construcción de su personaje y su escalada a la fama.

Mariano De La Canal, el Fan de Wanda Nara.

El recuerdo de su primer día como "El Fan de Wanda"

Mariano De La Canal también rememoró el día que fue por primera vez a los estudios de ShowMatch para hacer su papel como "El Fan de Wanda". "Llegué a Ideas del Sur y no me dejaban entrar. Me dijeron que tenía que preguntar por un productor llamado Rodrigo. El productor no aparecía por ningún lado y no me hacían entrar hasta que lo logré".

"Entro al estudio y Marcelo ya la estaba presentando: 'Ya baila ella, la esposa de Maxi López y no sé qué...'. Yo estaba en la valla y me dieron un micrófono y Marcelo dijo 'no vino sola, ¿vos quién sos?'. Y yo ya hice mi show, dije 'estoy en el baile y tengo que bailar'. Y lo di todo", recordó De la Canal. Asimismo consideró que, a partir de dicha etapa, no paró "nunca más. Así que siempre estoy agradecido con ella, con Marcelo y con Kennys, que me dieron la oportunidad".

Cómo surgió la vincha de "El Fan de Wanda" y quién la creó

La tradicional vincha de "El Fan de Wanda" la creó el propio Mariano De La Canal. "Llegó porque Marcelo se quedó conmigo varios minutos largos. Hice una vincha con goma eva y la vincha fue furor. Me cansé de vender las vinchas por Mercado Libre, me cansé de venderlas y después nació el delivery del fan".

"Yo soy un meme muy popular, para todo ponen mi cara, a todos los cantantes le cambian la cara en los memes... y yo no reniego de eso, me encanta", añadió. Y dejó en claro que, gracias a su papel como "El Fan de Wanda" logró ganar mucho dinero: "Me divierte y fue un negocio para mí. Fue muy rentable 'El Fan de Wanda' para mí. Yo me compré mi casa gracias a eso y a todo lo que hago. Nunca me quedé sin trabajo. Lo volvería a hacer".

A partir de la popularidad que obtuvo en la interpretación de dicho personaje, De La Canal confesó que recibió ofertas para trabajar con otra famosa: "Me han querido pagar para que yo vaya a ShowMatch y haga lo mismo con ellos". "Una vez me agarró el esposo de Floppy Tesouro y me ofreció 100.000 pesos. En ese momento era mucha plata, fue hace seis años. Me ofreció ese dinero para hacerle show a Floppy, ja", compartió, entre risas.

Wanda Nara quedó expuesta por editar una foto: "Se le derrite la pared"

Día a día, Wanda Nara comparte fotos y videos de todo lo que hace en su cuenta de Instagram, plataforma en la que cuenta con más de 12 millones de seguidores. Sin embargo, una publicación reciente la dejó expuesta y sus seguidores notaron un detalle: que había trucado la foto.

Editar las imágenes con Photoshop para modificar partes del cuerpo o de la cara es moneda corriente entre los famosos e influencers. Aunque muchas veces a simple vista es difícil darse cuenta, hay algunos detalles que pueden delatar. Este fue el caso de la empresaria, quien publicó una selfie frente al espejo en la que se puede ver claramente que fue modificada digitalmente.

Si se mira atentamente, se puede ver que la zona de la cintura de Wanda fue photoshopeada. Fue la panelista Estefanía Berardi quien notó este detalle y lo expuso en Twitter: “Se le derriten los enchufes a Wanda… Y la pared”, publicó junto a la foto. Mientras a algunos internautas les causó mucha gracia la situación, otros se molestaron por la crítica de Estefi hacia el cuerpo de otra mujer.