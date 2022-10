El ex Gran Hermano que arremetió contra Telefe a horas del estreno: "Da mucha pena"

El exparticipante fue contundente en su descargo contra el canal y analizó la nueva edición de Gran Hermano. Se trata de un finalista de la temporada de 2011 del show.

Emiliano Boscatto habló de Gran Hermano a once años de la edición que lo llevó a la fama y lanzó algunos dardos contra Telefe por manejos que tuvieron en aquel momento. El exconcursante del reality que vuelve a la televisión el 17 de octubre recordó un desplante sufrido por parte del canal de las pelotas.

"Me da mucha pena que nos dieran tan poca proyección a los chicos que salimos en Gran Hermano. Telefe le abrió la puerta mucho más a todos los participantes del Bailando que a sus propios productos de Gran Hermano", enunció Boscatto, quien tras su paso por la casa de Gran Hermano se convirtió en actor pornográfico. Y agregó: "Ahora vuelve con Santiago del Moro que me cae genial, creo que dieron en la tecla. Pero vuelvo a decir que depende mucho del casting".

Boscatto analizó el contexto social en que la décima edición de Gran Hermano se estrenará y aseguró que Telefe tendría una tarea complicada esta vez. "Con mis ex compañeros lo primero que dijimos fue '¿funcionará este Gran Hermano?' Yo les dije que es un año difícil hay Mundial, llega Navidad, fin de año y luego vacaciones de verano. Deberían dar el pelotazo este primer mes para enganchar a la gente, sino dudo que funcione", soltó en diálogo con Primicias Ya.

"En lo que seguro nunca podrán superar es el la elección del chico gay de cada edición, ahí si que me llevó el primer puesto. Gaston Trezeguet (buen jugador pero mala persona) Sebastián Pollastro y algunos otros más que no recuerdo, no me llegan ni a los talones", concluyó a modo de humorada Emiliano sobre la fetichización que se solía hacer a los participantes gays de Gran Hermano en épocas en las que la deconstrucción aún era lejana.

Las palabras de Santiago del Moro sobre la nueva edición de Gran Hermano

"Se viene un Gran Hermano excelente, vamos a trabajar con realidad aumentada y va a estar buenísimo. Falta cada vez menos. Es impresionante. Casi tres mil metros cuadrados va a tener la casa", contó Del Moro, quien estará al frente de Gran Hermano en su décima edición. Y cerró: "Va a estar la parte de la galería, el comedor, la cocina, el baño. Son dos las habitaciones y después va a haber un SUM con un cuarto y una cocina, un lugar privado. Al final de la casa hay un pasillo que lleva a un foro o un microestadio".