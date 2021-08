El enojo de la Sole ante un comentario en La Voz: “No me lo digas”

La cantante se pronunció ante una acotación que lanzó uno de los miembros de su equipo y develó su edad.

Soledad Pastorutti demostró cuánto la afecta el paso del tiempo en una reciente emisión de La Voz Argentina, cuando uno de los concursantes lanzó un comentario que deschavó su edad. La cantante debió elegir entre dos miembros de su equipo y, quien debió abandonar la competencia, lanzó un dato sobre su vida y puso en evidencia los años vividos de la arequitense.

“No me lo tomo mal, es un comienzo de carrera bastante decente”, expresó Lautaro Cabrera, después de haber interpretado la canción En la ciudad de la furia y competido con su compañero Patricio Mai. De ese modo, el cantante mostró su agradecimiento al programa y a Pastorutti por haberlo elegido en las audiciones a ciegas, a pesar del mal trago de tener que abandonar el certamen antes de las presentaciones en el escenario mayor.

“Yo diría espectacular. Ya hubiese querido yo haber tenido La Voz en el 96”, respondió la voz de Tren del cielo, en referencia al gran desempeño que su participante ha tenido en su breve trayectoria por el concurso de canto y a cuán diferente era la industria musical en sus comienzos. Inesperadamente, el joven lanzó: “Ahí nací yo” y la Sole arremetió: “¡No me lo digas! Él nacía cuando yo tenía 16 años, ¿podés creer?”.

Encontronazo con Montaner

Hace algunos días, Ricardo Montaner cuestionó a la Sole por la canción elegida para una de sus batallas, que ponía en desventaja a una de las participantes, según su punto de vista. “Hemos sacrificado a Victoria y no me parece justo. Creo que la canción era para Patricio. La canción a ella no le permite hacer nada. Ella se tuvo que ir a otra melodía porque en la original no podía. No siento que sea una batalla justa”, expresó y la cantante le respondió: “Todas las canciones que se eligieron en mi equipo fueron consensuadas con mis participantes. Nadie impuso nada. No le quitemos mérito a Patricio que tiene un rango vocal increíble. Esto es una batalla, se canta una vez y decido por lo que veo hoy”.

“Patricio tiene un don en su voz. Lo admiro. Me da una envidia sana. Es muy relajado. Estoy orgullosa de los dos, es un placer que estén hoy en mi equipo. Pero tengo que tomar una decisión difícil”, concluyó la artista que comenzó su carrera a sus 15 años tras su participación en el Festival de Cosquín, en 1996.