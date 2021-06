El duro trabajo de Gastón Dalmau antes de llegar a Hollywood

El campeón de MasterChef Celebrity 2 habló de las dificultades para conseguir trabajo en Estados Unidos siendo extranjero.

Antes de convertirse en campeón de MasterChef Celebrity 2 Gastón Dalmau vivía en Estados Unidos, dónde llegó en 2013 tras terminar las grabaciones de Casi ángeles, con el sueño de ganarse un lugar en Hollywood. Pero no todo fue fácil en su camino y recientemente habló sobre las dificultades para conseguir trabajo siendo extranjero: "Estoy remando. Es muy difícil".

“En mi barrio viven muchos famosos. Las Kardashian siempre van a tomar cafecito ahí cerca de donde vivo”, contó Gastón en el magazine Cortá por Lozano (Telefe) tras su reciente victoria en el reality gastronómico. Si bien en Los Ángeles, Dalmau consiguió trabajar para los estudios Marvel en áreas de producción y efectos visuales en películas como Civil War, Doctor Strange y Capitana Marvel, sigue audicionando para actor.

Con franqueza, admitió que en las audiciones no le va tan bien como desearía: “En las audiciones a veces también tengo problemas, porque me hacen audicionar para un rol mexicano pero no me parezco, no doy”, dijo y reconoció: “Me está costando, es difícilr roles en los que yo pueda dar. Estoy remando. Es muy difícil”.

“Después me salió laburo en la parte de atrás, que me encanta, la parte de producción, de efectos visuales, y ahí voy, pero sigo audicionando todo el tiempo. Tengo representante allá también. Yo quiero intentarlo”, siguió. Sobre la decisión que lo llevó a irse de Argentina, Gastón exclamó: “Empecé a trabajar en 2003 en televisión y veníamos con seis años intensos de Casi ángeles y Teen Angels. Fueron muchos años de exposición, empezás a perder un poco el eje y no sabés si hacés las cosas por inercia o porque es lo que querés. Necesitaba volver a sentir esa pasión y esas ganas de hacer algo”.

"Compartí, viví solo, fui rotando. En ocho años me mudé 15 veces. Es una bestialidad, no quiero pensar más en una mudanza. Primero viví en Manhattan y después me mudé a Queens que es más barato y los departamentos son más modernos", sumó. Por el momento, se supo que Gastón estaría pensando en emprender un proyecto gastronómico con los conocimientos que se llevó de MasterChef Celebrity 2, mientras vuelve a su hogar en Los Ángeles, junto a su pareja y el perro de ambos, un terrier llamado Roger.