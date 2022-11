El duro relato de Marcela Tauro por un problema en América TV: "Me duele"

La periodista dio a conocer por qué motivo siente angustia en relación al rechazo de una oferta laboral. Marcela Tauro contó que la convocaron de un importante canal de TV.

Marcela Tauro reveló que fue convocada para ser parte del panel de Gran Hermano en Telefe y contó cuál fue el motivo que le impidió dar ese paso en su carrera. La periodista aseguró que se trató de una cuestión contractual con América TV.

"Fui convocada para el panel de Gran Hermano, pero no puedo estar por una guerra de canales. Pude ir un día y no puedo ir más. Y eso me duele y me molesta, pero más me duele porque a esta altura de mi vida pedir permiso", comenzó su descargo la panelista de Intrusos.

Tauro contó que atraviesa un gran año a nivel laboral y que está tranquila en ese sentido. "Ayer (el lunes 21 de noviembre) disfruté mucho el programa y dije bueno, quiero que se luzcan todos, el cierre es buenísimo. Me parece que ninguno quiere competir con otro. Entendimos que todos se pueden lucir desde su lugar, que se luzca ella que es la conductora, podemos estar un día más efusivos que otros, eso sí", agregó Tauro en diálogo con el ciclo radial Por si las Moscas.

Las disculpas de Flor de la V a Marcela Tauro y Nancy Duré tras su reto al aire

De la V y su panel se encontraban en medio de un acalorado debate cuando la conductora calló de manera brusca a Tauro y a Duré. "Momento, está hablando la conductora. ¿Son periodistas serios o no son periodistas serios? Si hablan todas al mismo tiempo la gente no entiende nada", había soltado la actriz. Al día siguiente, Florencia hizo un meaculpa y enunció: "En primer lugar, les quiero pedir disculpas a mis compañeras Nancy Duré y Marcela Tauro porque en el fervor del vivo, yo tengo una cucaracha que te dice 'andá por acá y andá por allá', y quizás uno tiene ciertos modos que no manejé ayer".

"No quiero que eso se empañe, ni que se digan cosas que no son ciertas. Por eso quería aclararlo y no iba a fingir demencia como si nada pasó", concluyó De la V. Por su parte, Tauro aceptó las disculpas y soltó: "Son puteadas de aire, o sea, choques que tenemos porque todos estamos así". Flor de la V se mostró orgullosa de su producvto e hizo una conclusión al respecto apra dar el tema por terminado y contninuar con la progframación pautada para esa emisión: "Todo pasa porque nos está yendo brutal".