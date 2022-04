El duro relato de La Tota Santillán sobre sus adicciones: "Podría estar muerto"

El famoso conductor se sinceró en una reciente entrevista y contó las consecuencias que enfrentó debido a este mal hábito.

"La Tota" Santillán habló de la fuerte adicción que sufrió durante los inicios de su carrera y se sinceró sobre las consecuencias que enfrenta hasta el día de hoy. Con una amplia carrera en la radio y la televisión, el conductor recorrió un extenso camino hasta consagrarse como una figura mediática. Sin embargo, durante este camino enfrentó un mal hábito que derivó en una seguidilla de decisiones y repercusiones de las que aún se arrepiente.

Santillán asistió como invitado al ciclo de entrevistas La Noche, conducido por Leadro Rud en C5N, y habló de varias situaciones desconocidas sobre su vida personal. "La Tota" tocó temas relacionados a su infancia en La Matanza y su relación con Rodrigo Bueno. No obstante, hubo un tema en particular en el que se explayó con sinceridad: la gran adicción contra la que luchó durante muchos años.

En la parte más personal de la entrevista, "La Tota" Santillán destacó que tuvo "muchos errores y alegrías en su vida", pero que lo más importante son sus hijos. En este marco, el conductor encontró el espacio para hablar del mal hábito que lo hizo desembocar decisiones de las que aún se arrepiente. "Fui adicto al trabajo", reveló Santillán con gran pesar. "Yo trabajaba 16,17 horas. No me importaba. Y a veces te tiene que importar la familia. Darle un beso a una criatura, porque el tiempo pasa tan rápido. No podés no ver a tus nietos, a tus hijos", analizó.

Lejos de tratarse de un problema leve, "La Tota" develó que esta adicción desembocó un situaciones aún peores: "Tuve un brote psicótico, probé la cocaína y dije que esto no era para mí". Incluso, su salud mental estuvo tan perjudicada que admitió "haberse querido tirar de un tercer piso para no ver a sus hijas".

Afortunadamente, pese a haber atravesado estos problemas en el pasado, Santillán aseguró que hoy en día "ya no tiene ningún resentimiento". "Viví con bronca pero hoy estoy bendecido, soy agradecido de que Dios esté conmigo, que me acompañe. Perdí muchos seres queridos. Lo único que quiero es tratar de recuperar la vida, el tiempo perdido, estar bien. Me siento en paz, podría estar muerto", sentenció Santillán sobre aquel momento de su vida.

"La Tota" Santillán habló de su vínculo con Rodrigo Bueno

Durante sus comienzos en Canal Nueve, "La Tota" Santillán generó un vínculo muy especial con Rodrigo Bueno, el cantante de cuarteto que falleció en el 2000. Sobre esta relación tan cercana y "la confianza que tenía en su amigo", el conductor también se explayó en la entrevista para La Noche.

"Cantó Ocho cuarenta, grabó su octavo material en Metrópolis, hizo el teatro Astral y después vinieron los 13 Luna Park. Yo sentía que mi amigo había llegado. Era estar en Canal Nueve, hacer todos los fines de semana eventos en el país, y era una buena época económica", recordó Santillán.

Además, el conductor quiso destacar que Rodrigo "jamás se drogó" en frente de él ya que "sabía que le hacía mal". "Uno se tiene que quedar con la imagen del artista", sentenció "La Tota" Santillán luego de remarcar que la importancia de que "los artistas se hagan valer".