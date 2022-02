El duro relato de Griselda Sánchez sobre Fabián Gianola: "Una tortura"

La ex participante de Gran Hermano se sinceró sobre los traumáticos momentos que vivió con el actor.

Griselda Sánchez, ex participante de Gran Hermano, expresó su vivencia con Fabián Gianola y reveló el calvario que sufrió por las actitudes que el actor tenía para con ella. La modelo dejó en claro que no se trató de una situación aislada, sino que era algo constante en el comportamiento del humorista.

"Era una tortura china de la gotita en la cabeza. La verdad es que fue una pesadilla. Tuve la suerte de no volver a cruzármelo", soltó la joven, en diálogo con Florencia de la V en Intrusos, sobre lo agobiante que era pasar horas con Gianola. Además, se expresó sobre la respuesta del actor, quien niega todas las acusaciones. "Parece un circo. Él trata de ponerse en el lugar de las víctimas cuando es el victimario".

Sánchez continuó sobre lo que el actor debería realizar ante esta situación y lanzó: "Tendría que hacer urgente un tratamiento psicológico y pedirle perdón a todas las víctimas. Parecía una carmelita descalza. Pensé que iba a seguir amparado por el medio cuando vi el video. Por eso hice la denuncia".

“Sé que va a haber más denuncias. Sería lo más sano que sienta vergüenza y que pida disculpas", cerró la denunciante y dejó en claro que mantiene firme la postura que tomó cuando denunció a Gianola.

El anuncio de las abogadas de Fabián Gianola

Evelyn Gabriela Andriozzi y Stella Maris Tomizzi dieron a conocer en los medios que ya no representan a Fabián Gianola en sus causas por abuso sexual y violación. "Renuncio por cuestiones netamente personales y no en relación a mi cliente, a quien estimo, pero discrepo con el otro defensor, el Dr. Tenca. Renuncio al cargo por distintos motivos", comenzó su descargo Tomizzi, en alusión a su desvinculación del caso del actor.

Sin embargo, las abogadas dejaron en claro que el motivo no tuvo que ver con el actor de manera directa, sino que fue por motivos económicos y por algunas actitudes del otro abogado del humorista. "Principalmente porque no se cumplió con el pacto cuota litis, el honorario, y además por cuestiones personales, en relación al otro abogado", continuó la letrada sobre los detalles de la decisión que tomó y cerró: "Es ultra machista y discrepamos completamente en todo. No soporto esa manera de discriminación hacia la mujer, es más fuerte que yo. Por su parte, la otra abogada, Andriozzi, enunció: "Las dos renunciamos, yo soy socia de la Dr. Tomizzi".