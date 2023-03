El dramático momento de Nancy Dupláa: "Se va a morir"

Nancy Dupláa y un dramático momento en su vida. El relato de la actriz en Seres Libres, programa conducido por Gastón Pauls.

Nancy Dupláa se sinceró sobre su vida privada y contó el dramático momento que le tocó atravesar. En diálogo con Gastón Pauls, quien fue su novio durante bastante tiempo tras conocerse en la novela Montaña Rusa, la actriz hizo un repaso de sus vivencias y reveló que tuvo pensamientos fuertes relacionados a la muerte.

"No hay que darle espacio a ciertos pensamientos que conducen a lo peor del mundo. Eso me llevó mucho trabajo. Por suerte no tuve que lidiar con la falopa, porque siempre le tuve mucho miedo a todo. Imaginate a eso, era el espanto", comenzó diciendo Nancy Dupláa. Su problema no tenía que ver con adicciones, sino con el desarraigo de dejar a sus padres y marcharse lejos.

Recordando esos momentos en los que empezó a emanciparse, Nancy Dupláa expresó: "Las primeras etapas eran muy fuertes porque era cuando me tenía que desarraigar, ir a algún lugar sin mi papá y mi mamá. En esos momentos la conversación interna iba para el lado de la muerte: 'Se va a morir mi mamá si yo no estoy'". Los fines de semana mis viejos me mandaban a un club, porque era muy tímida. Y yo tenía dolores de cabeza, me medicaban para eso los neurólogos. Pero en realidad pasaba otra cosa"

"Mi problema era que yo nunca supe realmente lo que quería ser. Sí quería ser mamá. Ahora empecé a pensar en ese miedo de que yo me muera", sentenció Nancy Dupláa. La actriz es madre de tres hijos: Lucas Martin (fruto de su relación con el periodista Matías Martin), Julián Echarri y Morena Echarri (concebidos con el actor Pablo Echarri, pareja de la actriz desde el año 2000).

Gastón Pauls confirmó lo que todos pensaban de Fabiana Cantilo

Gastón Pauls es uno de los artistas argentinos que más vinculados están con la solidaridad en cuanto a recuperación de adicciones. Su programa Seres Libres en Crónica TV ayuda a otros famosos a abrir su corazón y contar sus historias de vida, y es por eso que en vísperas de una nueva temporada decidió hablar sobre ellos e hizo hincapié en testimonios como los de Fabiana Cantilo y Andrea Rincón. Por su condición femenina, es cruel y recurrente la descalificación hacia ellas en lugar de ayudarlas a salir de esta situación.

"Fueron testimonios muy valientes y más cuando se trataba de mujeres, porque cuesta mucho más que las mujeres reconozcan la adicción. Muchas veces son señaladas de “reventadas” y el hombre que se droga es un “canchero”. Es terrible eso y eso, justamente, es lo que hay que cambiar. Ese es el desafío del programa. Un hombre y una mujer que consumen son enfermos que necesitan ayuda. Siempre agradezco la confianza de la gente del medio, que muchas veces actúa para demostrar que está bien, pero todos somos seres endebles y frágiles", expresó Gastón Pauls, en diálogo con Crónica.