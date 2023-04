El dramático momento de Adriana Aguirre en la calle: "Tengo una fisura"

La exvedette fue violentada en la vía pública junto a su pareja, Ricardo García. Adriana Aguirre reveló qué consecuencias sufrió de ese mal momento.

Adriana Aguirre vivió un mal momento en la calle cuando fue interceptada por delincuentes y agredida físicamente por éstos. La vedette se encontraba con su pareja, Ricardo García, y dio a conocer qué afecciones le quedaron en su cuerpo por la violencia de los ladrones.

"Íbamos circulando por Callao, casi esquina Corrientes. Nos agarró el semáforo y apareció un ‘trapito’, un limpiador de vidrios", comenzó su descargo la celebridad de televisión que tuvo un icónico cruce con Silvia Süller en la mesa de Mirtha Legrand en los 90.

García también se refirió al hecho de inseguridad que vivieron y agregó: "Después de que termina de limpiar se me ocurre darle 50 pesos y me hizo señas para que le dé la plata del lado de la ventanilla de Adriana", en diálogo con Intrusos. “Metió el brazo adentro para manotearme la cartera, porque el objetivo de él era la cartera mía. Pero yo la tenía amarrada con el cinturón de seguridad", sumó Aguirre.

"Al tener el celular en la mano derecha pensó: ‘bueno, me llevo el celular’. Ahí me empezó a pegar contra el vidrio de la ventana. Tengo una fisura. Este dedo prácticamente no lo puedo doblar", informó la modelo en alusión a sus problemas traumatológicos. Y cerró: "Llegó un momento que me golpeó tanto que aflojé, abrí la mano y él con su otra mano me manoteó el teléfono. Lo vi perfecto, como le vi la cara, como le vi el aspecto de HDP. ¿Por qué no actuamos un poco más como sociedad? Nos estamos protegiendo entre nosotros como podemos. La gente se bajaba de los autos para solidarizarse".

El fuerte accidente vial de Adriana Aguirre

Aguirre y su pareja viajaban por la Ruta Nacional 2 cuando su coche volcó y debieron ser asistidos en le hospital de Chascomús. "Nos están atendiendo muy bien tanto el doctor como la enfermera, nos están tomando los signos vitales. A mi me hicieron unas placas de la cabeza, el casco cerebral, las cervicales y lo que sería la espalda y el pecho para ver si hay alguna lesión. Gracias a Dios a unos 50 kilómetros por hora venía el auto", relató Adriana. Y sumó: "Justo apareció un guardarraíl muy alto que marcaba el peaje a pocos metros. Justo enfrente a la Policía. Nos llevamos el guardarraíl puesto, empezamos a zizaguear, mordió el pasto y ahí es donde volcamos".