El drama por el que Agustín de Gran Hermano cortó con su novia: "No puedo"

Daiana, la ex novia de Agustín Guardis, dio a conocer detalles sobre cómo fue la ruptura que tuvo con el participante de Gran Hermano que es sensación en toda la Argentina. Por qué fue que cortaron.

Los participantes de Gran Hermano cuentan con historias de vida sumamente curiosas para el público. Una de ellas la protagoniza Agustín "Frodo" Guardis, uno de los participantes más queridos por el público. En las últimas horas, la ex novia del concursante explicó detalles del drama que vivió junto al joven oriundo de La Plata (Provincia de Buenos Aires).

En una charla que mantuvo con A lo Barbarossa (Telefe), Daiana dio detalles de por qué fue que decidió cortar la relación con Agustín: "Nos separamos por algo más personal mío. No es que él hizo algo o yo hice algo. Vos fijate que corté en plena pandemia. Venía con un estrés entre la facultad y el trabajo, de todo un poco".

Asimismo, la joven especificó cómo fue la charla que mantuvo con "Frodo". "Yo le dije: ‘Mirá, Agustín, yo no puedo sostener una relación porque no te puedo dar el 100%’. No quería que sea una relación tóxica, no sana, y le dije: ‘Prefiero que sigas tu camino’", sostuvo.

Agustín Guardis y su exnovia Daiana.

Cómo ve Daiana a Agustín en la casa de Gran Hermano

Consultada sobre la forma en la que Agustín viene compitiendo en Gran Hermano, Daiana opinó: "En el juego lo veo muy bien, igual soy muy subjetiva, lo estimo desde el comienzo. Va despacito, va tranquilo. Él es muy sabio, muy inteligente, muy buena persona, se fija en todos los detalles. Él cuando se enamora da todo".

Acerca de la postura competitiva que "Frodo" tomó luego de ser salvado por el público en varias oportunidades, la joven subrayó: "Para mí no es soberbio. Él juega para la cámara. Las primeras cuatro semanas lo que él hizo es sentarse y escuchar a los demás". Y agregó: Por así decirlo, dejó que los demás se vayan solos. Ahora dio como un avance de lo que quiere hacer, por eso lo consideraron soberbio”, aseguró. Y subrayó cuál cree que es su punto débil: "Él mismo dijo que su debilidad puede ser el ego. Pero si centra y sigue así de frío, le va a ir bien. Él está jugado como es él, no está haciendo un personaje".

Participante quiere abandonar Gran Hermano

Luego de la eliminación de Juan, un participante del reality sorprendió a toda la casa y le comunicó a la producción que se va del programa, por lo que le dejaron un gran problema a la producción de Telefe.

Se trata de Walter "Alfa" Santiago, que en las últimas horas fue muy cuestionado por Lucila "La Tora" debido al episodio de acoso que protagonizó contra Coti. En una charla con algunos de los hombres que forman parte de GH, al hombre de 60 años se lo vio llorar en una cama por las críticas que recibió.

"Acá lo importante es que estés tranquilo, que la gente te eligió, y la gente de acá sabe cómo fueron las cosas", le manifestó Agustín "Frodo" Guardis, quien trató de consolarlo. "Yo no puedo soportar que me sigan tratando de acosador. No puedo...", indicó "Alfa", entre lágrimas. Y agregó: "Ya fui y pedí la valija".

Luego, "Alfa" fue llamado por Gran Hermano para dialogar en el confesionario. Y de acuerdo a lo que se conoció posteriormente, la producción de Telefe actuó rápido para tratar de contenerlo con un psicólogo y convencerlo de que siga. "Van a producirse cambios, eso me dijo", señaló el participante.