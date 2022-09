El drama familiar que atraviesa Nicole Neumann: "Demasiado tristes"

La modelo compartió una desgarradora publicación en sus redes sociales. Nicole Neumann les hizo un desesperante pedido a sus seguidores.

Nicole Neumann contó en sus redes sociales que atraviesa un duro momento familiar y pidió ayuda a sus seguidores. La modelo contó que una de sus mascotas fue robada y ofrece recompensa a quien se la devuelva.

"Quien sea que se la haya llevado, ofrecemos recompensa. Ayúdenme a encontrar a Shiva", escribió Neumann en una de sus historias de Instagram, seguido por una serie de corazones con el corazón roto. En otra de sus publicaciones, la celebridad de televisión les pidió a sus seguidores que le escribieran por mensajes privado si sabían algo sobre su perra.

Nicole compartió imágenes de su mascota con sus hijas y escribió: "Devuelvan a nuestra Shiva. Estamos demasiado tristes. No pueden ni usarla de madre porque solo paren con cesáreas muy caras".

Es sabido el profundo amor que Neumann tiene con los animales, ya que desde hace más de una década hace visible su compromiso en contra del maltrato animal. Dada esa realidad, esta situación afecta mucho a Nicole y a su familia, por lo que la modelo se encuentra desesperada por recuperar a su mascota.

La dura pelea de Nicole Neumann y Fabián Cubero en las redes sociales

Nicole Neumann y Fabián Cubero se tiraron indirectas en las redes sociales tras una pelea mediática. "No, no estoy al tanto. Llegado el momento de viajar al exterior tendré que chequear. Si es así, qué le hace una mancha más al tigre", había enunciado Neumann como respuesta a una consulta del notero de Intrusos sobre una supuesta revocación de Cubero a un permiso de sus hijas para que viajen con su madre. Y agregó: "No me hago ideas de lo que no sé si es una realidad o no. Todo tiene solución. Yo solo te puedo hablar de mí. Es difícil hablar del otro. Acá el tema no son mis sentimientos, son los hechos. Y los hechos hablan por sí solos".

"La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático al que no le importa la verdad o la realidad, si no solo la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás pierdas tiempo con discusiones que no tienen sentido", reza la frase de una imagen compartida por Cubero en su cuenta de Instagram. Al mismo tiempo, Neumann posteó: "Las cosas no son siempre como parecen. El ciervo no está cruzando la carretera. La carretera está cruzando el bosque".