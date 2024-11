El drama de una figura de Disney en pleno embarazo: "El bebé"

Una figura de Disney sufrió un accidente en su embarazo.

Disney es uno de los canales de televisión más vistos por los niños y adolescentes del mundo, por lo que las figuras de la emisora suelen convertirse en grandes estrellas. De ese modo, una reciente noticia sobre un infortunio que vivió una exconductora del canal causó impacto en miles de personas que vieron su programa de pequeños.

Se trata de la actriz que llevó adelante el ciclo Playhouse Disney entre los años 2009 y 2012, por lo que las infancias de varias generaciones fueron marcadas por ella. La figura en cuestión atraviesa un embarazo y en su reciente posteo de redes reveló ante sus fans el mal momento que atravesó por un accidente.

"Hoy pasamos uno de esos momentos de desgracia con suerte. Un accidente casero que solo dejó lastimaduras. Todo está bien, solo decirles que, sin dudas, es minuto a minuto. A disfrutar la vida y gracias a quienes me atendieron con amor. El bebé está bien, aclaro por las dudas", escribió la actriz Muni Seligmann, en un posteo donde se la vio en una silla de ruedas en un hospital. Y sumó: "Vine a la casa de unos amigos bien temprano. Los chiquitos estaban en la pileta, estábamos haciendo como una clase de natación y, cuando terminamos, salimos y quiero cerrar la mampara de vidrio que rodea la pileta para que ninguno se caiga. Ahí explota, se estalla y se me caen todos los vidrios encima de los pies".

Muni se mostró afortunada de que el accidente no haya tenido consecuencias peores y cerró: "Gracias a Dios no había ningún nene cerca, por suerte. Mis pies quedaron todos cortados, había mucha sangre y me llevaron a la clínica para que me limpiaran bien las heridas. Me pusieron en una silla de ruedas porque casi me desmayo, pero estamos bien".

Muni Seligmann.

El drama de salud de Lizy Tagliani

"Me hice las tetas y se me empezaron a poner negras. Llamo al cirujano y me dijo que debía ser normal. Me dolía un poco, pero yo con tal de tener tetas aguanté. Entonces agarro, me voy al médico y cuando me saca las vendas se me caen las tetas y me cosió porque estaba todo podrido, se estaba abriendo. Me dijo que me lavara, que ponga abajo del agua, y cuando me meto abajo de la ducha se cae la prótesis", comenzó su relato la celebridad de televisión.

Tagliani estaba en medio de un pase radial con La Negra Vernaci en la Pop y la premiada locutora la consultó por dónde se le cayó el prótesis. "Por la cicatriz. Bueno, se me cae, lo llamo al médico y le digo que se me había caído la prótesis. Todo esto con un dolor fatal. Entonces me dice 'venite ya que te las voy a sacar a las dos'. Ni loca: yo esperé a la noche, me fui a los boliches a mostrar las tetas, presentación oficial, y de ahí me llevaron desmayada a la clínica a que me saquen todo. Toda podrida estaba. Me sacaron todo y estuve seis meses así. Por eso hay un pezón que no lo tengo, que me lo inventaron", agregó su descargo Lizy.