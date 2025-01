El drama de salud que toca de cerca a Iliana Calabro: "Hematomas"

Iliana Calabró vivió un mal momento por lo que le pasó a su pareja.

Iliana Calabró atraviesa un momento personal complicado debido a un grave accidente automovilístico que afectó a alguien de su intimidad. El periodista Santiago Riva Roy contó lo que le pasó al allegado de la hermana mayor de Marina Calabró y dio detales de su salud tras el siniestro.

Iliana está en pareja con el empresario Luis De Stefano y es él quien vivió un choque con su auto en una zona muy concurrida de la Capital Federal. El hombre debió ser trasladado a una institución de salud por las afecciones que le significó ese siniestro a su cuerpo.

"Estaba cerca del Cid Campeador, momentos antes la iba a ir a buscar a Iliana Calabró en Kuarzo, pero finalmente no lo hizo. Estaba solo en el vehículo por la avenida Honorio Pueyrredón y llegando a Ángel Gallardo, el semáforo estaba en verde, Luis cruzó y, de repente, vino una ambulancia y lo chocó de costado", comentó el mencionado periodista en LAM. Y sumó: "La ambulancia lo chocó muy fuerte. Hablé con Iliana Calabró y me dijo: 'Si estaba con Luis no la contaba'. Se asustó por el impacto. Luis está con hematomas en el tórax, pero le hicieron una tomografía en el Hospital Durand y ya llegó a su casa, está bien".

La acusación de Iliana Calabró a su hermana Marina

"Voy a hacer público esto porque ya no sé de qué manera... Amo profundamente a mi hermana, necesito más presencia de ella y siento que está esquiva a mi familia desde que papá se fue", contó con la voz entrecortada Iliana en el ciclo PH, Podemos Hablar. "Siento que tiene que tomar consciencia que hay una familia que la necesita en presencia. Y que más allá de que trato de poner siempre el cuerpo para un montón de cosas, una a esta altura de la vida necesita estar acompañada por la par”, sostuvo luego. Y agregó: "He hecho un montón de esfuerzo para acercarla y cuesta mucho, y como sé que el programa lo va a ver, lo hago público porque ya no sé de qué manera lograr que se acerque a la familia, que es lo más valioso que tiene".

La mayor de las Calabró destacó que se puede ser exitosa y profesional sin descuidar a los afectos cercanos. "Me entero de cosas por los colegas, ya no sé cómo entrarle y me duele mucho, pero de verdad queremos que le dé más tiempo a la familia. La invito a cenar, y pasa una semana para que me conteste el mensaje porque por ahí no lo abrió, y capaz abrió los que tienen que ver con el trabajo", sumó la artista.

Iliana Calabró, en Masterchef.

El recuerdo de Marina Calabró a su padre

Marina Calabró recordó a su papá Juan Carlos Calabró, porque el pasado 5 de noviembre se cumplieron 11 años de su muerte. "Y así te miraba. Con admiración, con amor, con la alegría de saber que te tenía. Te extraño pa. Pero acá estás. Celebrando las buenas y haciendo que las malas duelan menos. Acá te tengo. En el alma, en la mente, en mi corazón. Gracias por tu incondicionalidad y por tu aguante! Sé que seguimos juntos, espalda con espalda, para enfrentar la que venga. Y para festejar todo lo bueno que tenemos y que vendrá", escribió Marina junto a una postal con el humorista argentino.