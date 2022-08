El drama de salud de Luciano Pereyra que conmocionó a Andy Kusnetzoff: "Se empezó a complicar"

El cantante abrió su corazón sobre las afecciones de salud que ha sufrido en los últimos años. Luciano Pereyra habló a fondo de sus enfermedades.

Luciano Pereyra causó emoción al hablar en detalle de la enfermedad que casi lo encuentra con la muerte. El músico se explayó sobre las afecciones de salud que lo atormentaron en los últimos años, por las que ha sido noticia en más de una ocasión dado el riesgo de su vida en aquel momento.

"Fui al médico por un divertículo en el esófago, que es una cosa un poco extraña. Me terminan de operar, sale todo bien y después se empieza a complicar. Estuve totalmente dormido por 10 días. Pero recién cuando empezás a despertar comenzás a entender que sucede", comenzó su descargo el intérprete de hits como Que Suerte tiene Él y El Vestido Rojo.

Pereyra destacó el gran apoyo que tuvo por parte de su familia y aseguró que fueron quienes peor la pasaron en esa situación. "En el momento peleas por salir. Ahora cuando bajas un poco los decibeles, entras en conciencia de lo que pasaste… Es ver las cicatrices y lo que costó la recuperación", agregó el músico.

"Creo que se intensificó un poco más el valorar lo que tenés. Desearle salud al otro no es una frase más", concluyó su descargo el cantante en el ciclo PH, Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, donde estuvo como invitado junto con Mica Vázquez, Victoria Onetto, Pablo Alarcón y Markito Narvaja.

El fuerte relato de Mica Vázquez en PH, Podemos Hablar

La actriz se refirió a la relación amorosa que mantuvo con Fernando Gago en su posadolescencia durante cuatro años. "Estuve cuatro años con Fernando Gago y me fui a vivir a Madrid por él. Yo siempre muy pasional: me caso, me divorcio.Terminamos bárbaro. Dobles relaciones, infidelidades", comenzó su descargo la celebridad sobre los desplantes que Gago le hizo como pareja. Y cerró: "Yo estaba totalmente enamorada de él y me separé porque me cagó con media Argentina y con media Europa".

"Ellos tienen, de repente, plata, poder y minas. Son chicos. Yo fui fiel hasta que en un momento tuvimos un tiempo... no estábamos separados, pero fue un tiempo y yo me tenía que vengar. Fue más venganza que otra cosa", agregó a modo de justificativo la personalidad de televisión. Y cerró: "Lo importante de esto es que nunca le guardé rencor, siempre lo intenté justificar y entender la cabeza de un chico de 20 años que de vivir en un barrio tranquilo a pasar a ser ‘Gago’".