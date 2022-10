El drama de Mauro Szeta que expuso en Telefe: "Murieron"

Mauro Szeta decidió exponer el triste momento que atraviesa en plena transmisión de ¿Quién es la Máscara?, programa de Telefe. El fuerte descargo del periodista especializado en policiales.

Mauro Szeta compartió el drama personal que atraviesa. De manera inesperada, y en el marco de ¿Quién es la Máscara?, el periodista quedó eliminado del programa de Telefe y expuso detalles de las dos muertes que lo golpearon en los últimos meses.

A poco tiempo de la gran final del certamen, Szeta quedó eliminado en su interpretación de "Pecas" -disfraz de hamburguesa- y fue ponderado por Natalia Oreiro. "¡Increíble todo lo que hiciste! Jamás me lo hubiera imaginado. De verdad nos sorprendés un montón porque sos muy histriónico", le comentó la conductora. Inmediatamente después, y a modo de broma, le consultó: "¿Y ahora como volvés a ser un periodista serio?".

"Bueno, es un nuevo desafío. Fue divino grabar. Me enseñaron lo que pudieron, me dijeron 'flui como vos tengas ganas' y así me salió. De a ratos, sentía que le metía modos rarísimos a mi voz que nunca me había escuchado", expresó el periodista especializado en noticias policiales. Y se refirió a las canciones que tuvo que interpretar: "Me gusta el rock nacional, el inglés me cuesta un montón y me sirvió para decir 'bueno, lo tengo que estudiar este idioma'".

Mauro Szeta interpretó a "Pecas" en ¿Quién es la Máscara?.

En tanto, Mauro Szeta comentó que en los últimos tiempos afrontó una situación muy complicada, por lo que su participación en ¿Quién es la Máscara? lo ayudó para distender: "El contexto me vino muy bien a mi vida con ustedes, con la gente, en un año donde mis viejos se murieron muy pegaditos, con un diferencia de 5 meses. Y concluyó: "Me vino hermoso para la vida estar con ustedes y con la gente".

Mauro Szeta explicó por qué no tuvo hijos

Mauro Szeta está casado con Clarissa Antonini hace tres años, contrayendo matrimonio luego de 10 años de noviazgo. Ella tiene hijos y nietos biológicos, mientras que el periodista hace pocas horas explicó por qué postergó su paternidad.

En diálogo con Gente, Mauro Szeta argumentó los motivos por los que decidió no ser padre antes y por qué cree que ahora ya no es tiempo de intentarlo: "Me hubiese encantado ser padre, pero me parece que ya estoy tarde para eso. Nunca tuve la concepción de ser papá, no lo tuve como una imposición, no es que se me fue la vida en eso. Pero en algún momento me hubiera gustado serlo y lo postergué".

"Este trabajo te obliga a relegar muchas cosas. Y yo me entrego por completo a mi trabajo", agregó el panelista de Cortá por Lozano, y sentenció: "Adoptar no está en nuestros planes. Ahora disfrutamos mucho de la crianza que llevamos adelante con mi esposa Clarissa de nuestro nieto Lucca, el hijo de Camila, la hija de Clari".