El drama de Chanchi Estévez en El Hotel de los Famosos: "Falleció"

El Chanchi Estévez decidió compartir su calvario personal en El Hotel de los Famosos y quebró en llanto. Qué fue lo que le pasó al exfutbolista.

En El Hotel de los Famosos se vivió una situación tan triste como emotiva. En la transmisión del pasado miércoles 4 mayo, Maximiliano "El Chanchi" Estévez decidió compartir su drama personal y causó conmoción en el programa de El Trece.

En una sección conducida por José María Muscari, los participantes fueron sorprendidos con fotos suyas de la infancia. El momento fue sumamente emocionante para muchos y sobre todo para "El Chanchi" Estévez, que reaccionó a pura lágrima al ver una imagen junto a su padre: "Cuando veo esa foto siempre como que me atraviesa. No tengo muchas fotos con mi viejo, así que es terrible".

Luego, el ex futbolista de Racing se mostró muy mal por recordar a su padre, quien murió cuando era un adolescente. "Esa foto es con mi viejo. Somos muchos hermanos, nueve, todos varones; y él falleció cuando yo tenía 17 años", señaló.

Mientras Estévez era abrazado por Sabrina Carballo, Muscari indagó: "¿Te ayudó en tu primera etapa como futbolista?". Y para concluir, el participante profundizó: "Sí, obvio. Laburaba mucho él y mi vieja. Y nada... uno siempre en la vida dice 'hubiera preferido tenerlo ahí y no haber jugado en Primera', ponele".

Chanchi Estévez y el mensaje que escribió tras el asesinato de su hermano

En noviembre de 2021, el hermano de "El Chanchi" Estévez fue asesinado por su expareja. Tras lo sucedido, manifestó un crudo mensaje en su cuenta de Instagram: "¡Ahora si estás en paz hermanito! Te quiero recordar así riéndonos, nuestra infancia, la familia. Quiero pensar que estás en paz y con los viejos en algún lugar! Qué injusta la vida a veces no! Te quiero!! Descansa hermano, fue un viaje agitado!". Y agregó: "Ya nos vamos a volver a ver! Gracias Luciana, sus hijos, mis hermanos, a toda la familia por el apoyo y a todos los que brindaron sus condolencias de corazón muchas gracias!". Sobre el final, el exfutbolista agregó un contundente mensaje y un deseo: "Pedir justicia no te va a traer de vuelta, ojalá que nadie pase por lo mismo".

