El doloroso momento de Charlotte Caniggia en lo de Andy Kusnetzoff: "No lo veo"

Charlotte Caniggia compartió un mal momento personal y dejó sin palabras a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar. El tenso momento que se vivió en el programa de Telefe.

Charlotte Caniggia fue protagonista en su visita a PH Podemos Hablar, donde decidió compartir un doloroso momento personal ante una picante pregunta que le hizo Andy Kusnetzoff en plena transmisión. El conductor le consultó sobre su relación con su padre, Claudio Paul Caniggia, y el tenso momento fue inevitable.

Ante la atenta mirada de otros invitados e invitadas como Joaquín Levinton (cantante), Alberto Cormillot (nutricionista), Lola Cordero (periodista) y Gustavo Conti (actor), la influencer y modelo se vio sorprendida por una pregunta sobre el vínculo que mantiene con su padre, teniendo en cuenta que está peleado con su madre Mariana Nannis y que se enfrenta a denuncias por violencia de género.

"¿Vos no tenés relación con tu papá?", indagó el animador del exitoso ciclo de entrevistas emitido por Telefe. Con absoluto dolor, Charlotte respondió: "Ahora mismo no hablo". Y resaltó que "alguna veces" dialoga por celular y le dice 'hola papá, ¿cómo andas?'". Sin embargo, advirtió: "No lo veo".

Insistente, Andy Kusnetzoff le remarcó a Charlotte: "Pero está acá… ¿no te dan ganas de verlo?". "Sí, pero él no me habla…", explicó la mujer de 29 años, quien hace algunos años defendió varias veces a su padre y hasta se mostró más cercana que su propio hermano, Alex Caniggia.

A modo de conclusión, Charlotte Caniggia trató de dar por finalizado el tema con un contundente comentario: "Uno como hijo le manda ochenta mensajes pero no me contesta y listo, ¿qué vas a hacer?". "A veces los papás meten a los hijos en los problemas de pareja", reflexionó.

Fuerte denuncia contra Claudio Caniggia por violencia de género a Mariana Nannis

El hermano de Mariana Nannis reveló fuertes situaciones de violencia que su hermana habría sufrido por parte de su exesposo, Claudio Paul Caniggia. En su descargo, el tío de Charlotte y Alexander Caniggia dio a conocer detalles desconocidos de los episodios que Nannis habría atravesado en su matrimonio con el ex jugador de fútbol.

"Me llamó un día a la noche y me pidió que la pase a buscar por el hospital, lo que me pareció raro. La fui a buscar y era tarde", comenzó su descargo Gonzalo Nannis sobre un traumático momento en que le tocó acompañar a su hermana. "Estábamos en Marbella, fue tipo a las 12 y media de la noche, hacía cuatro horas que estaba ahí. Cuando llegué me encontré con ese cuadro: una mujer golpeada".

El ex cuñado de Claudio Caniggia dio detalles del estado en el que encontró a Mariana al llegar a hospital: "Tenía golpes en los brazos, piernas y antebrazos. Que yo recuerde, por el parte médico, no la había golpeado en la cara". Además, Gonzalo Nannis habló sobre otro episodio de violencia que su hermana vivió, en el que perdió un embarazo de dos meses y medio. "Lo del embarazo, según me contó Mariana en su momento, fue que la empujó contra un auto", relató en A la Tarde y agregó: "Supongo que él sabía (que ella estaba embarazada). La empujó y se cayó al piso, yo estaba acá (en Argentina) en ese momento, todo me lo contó ella".

"Si yo presencio algo de eso, lo mato. No la vi. Lo único que vi es cuando la fui a buscar al hospital, que él quiso entrar a su casa esa noche y yo me fui a buscarlo como cuatro o cinco veces hasta las 4 y pico de la mañana", enunció Gonzalo en alusión a la bronca que le ha generado las situaciones que atravesó su hermana. Y cerró: "Me decían que me estaba tocando el timbre y cuando yo iba el tipo se escondía arriba de un árbol, de un techo, no tengo idea, porque no estaba. Yo le gritaba que lo iba a matar y nunca estaba".