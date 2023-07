El doloroso accidente de Soledad Silveyra en Tandil: "Enganchada"

La famosa actriz apareció públicamente con una bota ortopédica y generó gran preocupación.

Soledad Silveyra volvió a aparecer públicamente y generó gran preocupación por su salud. Precisamente, la reconocida actriz se mostró con una bota ortopédica puesta y reveló cómo fue el incidente que la dejó con esa gran lesión física.

La reconocida actriz estuvo de invitada a Noche al Dente, ciclo conducido por Fer Dente en América TV e hizo un repaso por las canciones que marcaron su vida. Sin embargo, lo que llamó la atención apenas ingresó al estudio es que estaba con una bota ortopédica. Ante la sorpresa del conductor, Silveyra contó los detalles.

"Estaba en Tandil con mi familia y estábamos arriba de una de las sierras. Entonces mi sobrina trajo su auto eléctrico para que bajáramos y que yo no tuviera que bajar caminando", empezó por contar. Luego reveló entre risas: "A mí me venía siguiendo un señor bastante grande, entonces les hice un chiste a mis familiares mientras me subía al auto".

La situación finalmente se desenvolvió en lo que Fer Dente llamó "karma". "Mientras yo decía eso, mi sobrina pensó que ya me había subido al auto, pero una pierna me quedó afuera. Entonces ella arrancó y me quedó la pierna enganchada con una piedra tandilense, que muchos sabrán la cantidad que hay ahí", sentenció Silveyra.

La inesperada confesión de Solita Silveyra: "Nos hemos peleado"

Soledad Silveyra sorprendió durante una profunda charla con Verónica Lozano al revelar sus cruces con una compañera de trabajo. "Nos hemos peleado", confesó Solita en la pantalla de Telefe sobre la relación que tiene con una colega.

Figura destacada de la televisión argentina por muchos años tanto por sus actuaciones como por ser la conductora de las primeras tres temporadas de Gran Hermano, desde hace ya un tiempo Soledad Silveyra trabaja principalmente en teatro. Días atrás, "Solita" visitó el diván de Cortá por Lozano y mantuvo una profunda charla con la conductora del ciclo, a quien sorprendió con una revelación.

Vero Lozano comenzó asegurando que Silveyra estaba muy linda, a lo que la actriz se sinceró: "Me estoy dejando las canas… hay que hacerse cargo de los años". Entonces, la conductora le consultó por "Dos locas de remate", la obra que Solita protagoniza junto a Verónica Llinás, "un suceso absoluto", como lo definió la propia Lozano.

Hablando de la obra que la tiene como una de sus máximas figuras, Silveyra agregó que llevan dos años con "Dos locas de remate", por lo que ya están un poco cansadas. Pero como su compañera tiene "ganas de hacer plataforma", lo más probable es que la obra termine "a fines de febrero", detalló Solita.

"Creo que es un tema de energías. Vero (Llinás) tiene una energía impresionante, y yo soy como la debilidad, y así son los personajes. Creo que es muy lindo ese vínculo que se da". Entonces Lozano destacó que esa relación la lograron construir juntas gracias al trabajo que hicieron. La respuesta de Solita Silveyra fue contundente: "No sabes lo que hemos trabajado, nos hemos peleado".