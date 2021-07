El día que Tinder bloqueó la cuenta de Alessandra Rampolla

La reconocida sexóloga contó su frustrada experiencia en la aplicación de citas.

En los últimos días Alessandra Rampolla volvió al centro mediático por su escandalosa salida de El club de las divorciadas (El Trece), motivo que llevó a la producción de Jey Mammón a convocarla a Los Mammones (América TV). Allí, la famosa sexóloga habló de su frustrada y breve experiencia en la aplicación de citas Tinder. "Me bloquearon", sentenció.

Dentro de la larga entrevista que compartió al aire del ciclo de Jey Mammón, hubo una anécdota que logró cautivar y divertir a los televidentes y está relacionada con la incursión de la sexóloga en Tinder. “Tuve una cuenta que la abrí una vez con la excusa de algún libro. La abrí y nunca la usé”, arrancó contando.

“Me pasó que cuando vine, bajé del avión y la app tiene la localización de donde estás así que se ve que hubo gente que se avivó que Alessandra Rampolla estaba en Tinder”, agregó a su desopilante historia.

Cuando su cuenta alcanzó gran popularidad, los moderadores de la aplicación decidieron comunicarse con ella: “Me llega un mail de Tinder fuerte, con palabras enojadas diciendo que cómo yo me atrevía a usurpar la identidad de Alessandra Rampolla”. Por esta insólita razón su cuenta quedó bloqueada por dos años, impidiendo que Alessandra pudiese volver a abrir un perfil nuevo o valide su identidad.

Los motivos de la salida de Alessandra Rampolla de El club de las divorciadas

Después del anuncio de su salida de El Club de las Divorciadas, la sexóloga Alessandra Rampolla se explayó en una reciente entrevista con La Once Diez respecto a los motivos por los que debió abandonar el ciclo conducido por Laurita Fernández. En medio de uno de sus peores momentos, El Trece se queda sin una de las figuras que más prestigio le daba a su nueva apuesta para la franja horaria de la tarde.

En su descargo, la puertorriqueña dejó en claro que el tiempo que permanecería en el programa se estipuló cuando fue contratada, ya que otros compromisos laborales la obligaban a irse de Argentina. “La fecha de partida ya estaba pautada desde el principio, con eso nunca hubo ninguna duda”, explicó la conductora de televisión, en referencia a cuán limpia fue desde un principio con la productora Kuarzo Entertainment Argentina y continuó sobre el trabajo que tiene pendiente: “Con el programa de Australia, Married at first sight, tengo un contrato vigente del año pasado, que ya incluía la renovación por varias temporadas”.

En cuanto a los rumores que ha habido en el último tiempo sobre una supuesta animosidad entre Alessandra y la conductora de El Club de las Divorciadas, Rampolla dejó en claro que su vínculo con Fernández siempre fue óptimo y jamás tuvieron un problema. “Laurita está súper bien. Es amorosa y me mandó mensajitos. Se dijeron muchas cosas que nada que ver. No voy a estar respondiendo cosas que no dan”, comentó la experta en sexo sobre cuán bueno ha sido su vínculo con la ex participante del Bailando.