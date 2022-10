El día que Soledad Silveyra informó la caída de las Torres Gemelas en Gran Hermano: "Vas a tener que ser fuerte"

Carolina Chiappetta recordó el día en que Soledad Silveyra le contó sobre el atentado a las Torres Gemelas.

Carolina Chiappetta, exparticipante de Gran Hermano 2001, recordó el insólito momento que protagonizó con Soledad Silveyra, cuando la actriz le contó que dos aviones habían impactado contra las Torres Gemelas.

El clip se convirtió en uno de los memes más recordados de la televisión argentina, especialmente por la reacción de Carolina, quien se largó a llorar en pleno estado de confusión, luego de casi 50 días encerrada sin contacto con el mundo exterior. Veinte años después, Chiappetta rememoró ese día y reevló qué cosas se le pasaron por la cabeza en aquel momento.

“Caro, estuviste 43 días en la casa y tengo que darte una noticia que ha conmovido al mundo entero: dos aviones chocaron contra las Torres Gemelas, se derrumbaron. Imaginate cómo está el mundo, estamos todos rogando por la paz. Vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros, te imaginarás el estado en el que se encuentra el pueblo norteamericano”, le había dicho Silveyra.

Hoy, a sus 42 años, Carolina recordó este momento y confesó, en diálogo con Infobae: "A veces me da mucha ternura y me dan ganas de decirme a mí ahí ‘tranquila, que no pasa nada’ porque el miedo que sentí en ese momento...”. Las palabras de Silveyra y el tono en el que le contó la noticia le generaron tanta confusión que lo primero que pensó fue que algún miembro de su familia había resultado herido o que el mundo entero estaba en guerra.

“Yo salí de estar encerrada 50 días, vos imaginate el contexto. A la primera que veo y que me abraza, es ella. Me dice ‘tranquila’, me entra a hacer preguntas de mi experiencia por la casa. Después me pregunta por un exnovio con el cual yo me peleé para entrar y me pega lo de las Torres Gemelas justo al lado. Yo me quería morir, mi cabeza no paraba. Dije: ‘Estamos en guerra, no entiendo nada’. Fue muy confusa la información", explicó Chiappetta.

Una vez que fueron al corte, Silveyra y los miembros de la producción la intentaron calmar, pero no fue suficiente. "Yo igual no entendía mucho lo que me decía, si estábamos en guerra acá, allá... Pero al otro día un psicólogo que te dan ellos me explicó y me contó lo que había pasado. Las imágenes las vi mucho después”, concluyó Carolina.

